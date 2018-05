Machovský o životě v USA: Drž krok s Kardashians, jez fastfood a chytej

Čtyřiadvacetiletý Machovský odcházel minulý rok z Plzně do zámoří s myšlenkami na farmu v AHL. Těšil se na slíbenou příležitost a blízkost k NHL. Čekala ho však nepříjemná realita.

Machovský, jehož práva patří Detroitu, putoval ještě níž do ECHL (East Coast Hockey League) k týmu Toledo Walleye.

Řekl o ECHL: „Mám z ligy smíšené pocity. Když hrajeme venku, říkám si, co tu vlastně dělám. Ale doma na nás chodí plný dům, máme krásnou arénu a lepší zázemí než na farmě. Sedmnáct zápasů po sobě jsme měli vyprodáno. Ale kvalitou to je níž než česká extraliga. Hrají tu kluci, kteří už nedostali smlouvu v NHL nebo dodělali školu a s hokejem nechtěli skončit. Jde vidět, proč ti kluci jsou tady a ne na farmě. Co ale musím říct, Toledo jako klub je skvělá organizace. Když se řekne ECHL, člověk nečeká zázraky, ale Toledo tu úroveň pozvedlo.“

„Řekli mi, že na farmu do AHL se nepodívám, protože gólmani tam berou moc peněz. To jsem v organizaci patřící do NHL opravdu nečekal, ale co člověk nadělá...“ nezastírá pro iDNES.cz zklamání Machovský.

V Toledu odehrál přibližně půlku zápasů. S takovou situací prostě nepočítal. „Podepisoval jsem smlouvu s tím, že budu bojovat o pozici prvního gólmana na farmě, to jsem si řekl, že zkusím, že nemám co ztratit. Jenomže oni po mně podepsali ještě jednoho gólmana. Asi jim bylo blbý, že ho nikdo nechce a dali mu smlouvu z lítosti, kdo ví.“

O budoucnosti hovořil Machovský ještě před povýšením díky výměně dalšího českého gólmana Petra Mrázka. I proto jeho slova neznějí pozitivně. „Dohraji tu sezonu a uvidí se. Chuť pokračovat v Americe ale opravdu nemám.“

Návrat do Plzně odmítl. „Nemá smysl se tam vracet. Bylo to tam fajn a jsem rád, že jsem měl možnost tam hrát. Navíc to je krásné město se skvělými lidmi, ale po hokejové stránce by tam už nebyla motivace. Za čtyři roky tam jsem se k titulu moc nepřiblížil, i když věřím, že jim to brzy klapne.“

Mrázek do Philadelphie, šance pro Machovského

Den po rozhovoru Detroit vyměnil Mrázka do Philadelphie a Machovský balil kufry. Stěhoval se do AHL. Tam, kam se původně neměl podívat.

„Mráza mi poslední měsíc nebo dva říkal, že se to může stát. Ale dokud se to nestane, tak tomu nevěříš. AHL určitě motivace je, musím se snažit, abych se prosadil. Myslím, že zatím jsem se s tím popral dobře.“

Machovský v AHL Nastoupil zatím do tří zápasů, jeden vyhrál, jeden prohrál a v dalším utkání střídal kolegu Toma McColluma. Zápas také nedopadl vítězně.

Ten večer, kdy došlo k výměně Mrázka, spolu oba gólmani mluvili. Machovský dokonce o výměně věděl dřív než kolega, protože se zpráva šířila řetězově a on už balil.

Co bude po sezoně, to Machovský neví. „Když mě budou chtít a řádně mě ohodnotí, tak možná zůstanu. Jinak asi ne, přece jen zaručené místo jsem měl mít i teď, takže... Momentálně jsem rád, že jsem na farmě, ale čekal jsem, že ten rok půjde jinak. Nemyslím, že jsem byl tak špatný, abych tři čtvrtě roku chytal někde v ECHL.“

Machovský v Toledu držel úspěšnost zákroků na 92,8 procentech, průměrně pustil dva góly na utkání.

Život Američanů nechápu, mají ho postavený divně

Dobrovolně by v USA nežil. Nebýt hokeje, tak je dávno pryč. Machovskému jednoduše život v Americe nesedl. Může za to několik faktorů. Zároveň ale upozorňuje, že Američani jsou v lecčem přívětivější než Češi.

Rovné silnice s omezením „Nemají tu skoro žádnou zatáčku, přesto platí limit 70 mil v hodině (přibližně 112 kilometrů za hodinu). Na jízdu by člověku stačily tři šipky z klávesnice, přitom já rád v Česku vyjel za město a užil si jízdu. Neplatí tu ani pravidlo, že předjíždíš jen zleva, takže musíš koukat na všechny strany. Auta nepotřebují technickou... To by u nás měli radost lidi se Škodou Favorit. Tady platí, že jak to jede, tak to jede.“

„Když se Američana zeptáš, co je ve městě zajímavého, tak ti akorát vyjmenuje, na jakém rohu je fastfood. Potom se třeba nedivím, že to je nejobéznější národ na světě. Zapneš televizi na deset minut, z toho máš devět minut reklamu - většinu na fastfoody a Coca Colu, zbytek na léky nebo armádu. Vymývání mozků na denním pořádku, i přirozená inteligence trochu pokulhává. Držte krok s Kardashians (americká reality show o celebritách z rodiny Kardashianových) a podobně, to prostě nechápu.“

Machovský moc nerozumí ani tomu, jak lidé obdivují americkou armádu. „Člověk se nemůže divit, že mají zelené mozky. Mají armádu po celém světě a pořád dávají hold kde komu, kdo hlídal kus pláže.“

Život je důležitý

Machovský na životě ve Spojených státech přesto vidí pozitiva. „Přístup lidí je skvělý. Jsou hodně přátelští a snaží se vždy pomoct. Myslím, že v Česku to je naopak. Každý se stará hlavně o sebe. Ani městu Grand Rapids nemůžu křivdit. Je to evropské město se spoustou kaváren a dobrého jídla.“



„Jde o to mít něco ze života. Myslím, že to je důležité,“ hodnotí Machovský.



Bitky v AHL už hodlá vynechat

Vedle života si chce Machovský užít také hokej v AHL. I proto raději nechá bitkařské rozptýlení na jiných. Soustředit se bude plně na chytání.

V půlce února totiž zažil bitkařskou premiéru, to ještě oblékal dres Toleda v ECHL. Machovský tehdy po zápase prohlásil, že si užil každý okamžik bitky.

Splnil si tím tajné přání. „Vždycky jsem si to chtěl zkusit. Ale problém v té bitce byl, že mě druhý gólman (Mason McDonald) jako levák blokoval. Pak mi už jenom držel ruce, protože věděl, že by to asi nedopadlo dobře. V té výstroji to vážně není žádná sranda.“

Matěj Machovský do zámoří odcházel s vyššími plány, než jak ve skutečnosti dopadly. Sezona byla dlouhá, provázelo ji mnoho dlouhých a nejistých dní. Nic ale nevzdává. „Budu se teď prát o pořádnou šanci v AHL. Motivace zůstává. Hraju o hodně.“

Bitka Machovského s McDonaldem: