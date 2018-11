Co přinesl první Říhův turnaj: nové klima a výhru, co (ne)byla fuk

Radovan Pavlík si ve 20 letech připsal premiérový gól v reprezentaci.

O chvíli později další trefa do prázdné branky završila hattrick Dominiku Kubalíkovi.

Karjala Cup Vše o prvním turnaji Euro Hockey Tour

Předchozí minuty Češi obětavě bránili v oslabení. Po většinu poslední třetiny si mazácky hlídali vedení a nakonec zvítězili 5:2.

„Střídačka žila. Zopakovali jsme hráčům věci, které po nich vyžadujeme. A oni to udělali přesně tak, jak jsme chtěli. Za to jim patří dík,“ vzkázal Miloš Říha po premiérové výhře na reprezentační střídačce.

Mohla ho těšit tím víc, že zdolal soupeře ze země, kde si sám udělal trenérské jméno. A také proto, že v průběhu turnaje Karjala českým reportérům v Hartwall Areně trudně vykreslil stav české reprezentace: „Mužstva tady jsou zkrátka o něco dál. My jsme ti čtvrtí a budeme se k nim muset přiblížit.“

V úvodním dílu seriálu Euro Hockey Tour skončili Češi poslední. Pozitiva z dění na ledě?

Moc jich není.

Snad jen to, že po dvou porážkách dokázal Říha tým zmobilizovat. „Sice výhra v tabulce nemění postavení, ale nám klukům, kteří jsme Euro Hockey Tour hráli poprvé, dodá sebevědomí,“ ujistil gólman Patrik Bartošák.

Vítkovická jednička poprvé v reprezentaci dostala větší příležitost a prokázala, že v brankovišti dlouhodobě národní tým problémy netíží. Konfrontace se severskými soupeři - Švédskem (2:3) a zejména Finskem (0:3) - ukázaly české nedostatky ve hře. Pod tlakem chybující beky. Nadbytek nicneřešících faulů. Až na pár výjimek neviditelné útočníky, absence rozdílových hráčů. Už při sestavování nominace si Říha zoufal nad bídnou úrovní mladíků, kteří by si zasloužili reprezentační pozvánku.

I proto hned po turnaji mluvil o třicátnících (Novotný, Zaťovič, Kvapil), které by chtěl vidět za měsíc na dalším srazu. „Chtěli bychom kádr rozšířit na padesát hráčů,“ nastínil trenér. „Chceme vytvořit konkurenci, abychom z těchto hráčů na mistrovství světa mohli použít třeba dvě nebo tři pětky.“

Nezklamal střelec Kubalík, forvardi z KHL Sekáč, Nestrašil či Řepík. Nepropadli extraligoví beci Zámorský, Doudera či Musil. „Přístup hráčů byl pozitivní, takže já to vidím pozitivně. Když to přeženu, výsledky nás v této fázi moc nezajímají,“ upozornil Říha. „Kdybychom turnaj vyhráli, tak nemáme co na práci a všichni si myslí, jak to děláme dobře.“

Před turnajem se na kempu snažil pozměnit reprezentační klima. „Zpočátku kluci nevěřícně koukali. Když jsme jim třeba poslali program s dvoufázovými tréninky, přicházely manažerovi úsměvné obličeje,“ prohodil Říha. „Poslali jsme jim i plány do klubů. Chceme na ně víc tlačit, pracovat na disciplíně, aby spolu mluvili a vyhovovali si. Do příště v tom chceme ještě přidat, abychom se posunuli tam, kde jsme byli. Ale bude to trvat dlouho.“

I tak vypadají Říhovy způsoby, jak vyvést reprezentaci z mlhy a konkurovat velmocím vychovávajícím větší počet talentů. „Tohle je podle mě správná cesta,“ věští trenér.