Reprezentační výzva. Nový kouč Říha odpoví v exkluzivním videorozhovoru

„Už jsem tomu ani nevěřil,“ vykládal Říha minulý čtvrtek na tiskové konferenci. Ale přece se stalo - právě on byl jmenován nástupcem Josefa Jandače ve funkci hlavního trenéra národního týmu.

Česká reprezentace čeká na medailový úspěch z mistrovství světa už šest let. Naposledy vybojovali hokejisté bronz v roce 2012 pod Aloisem Hadamczikem. Za Jandačovy éry žádný cenný kov do hokejové sbírky nepřibyl. Šanci to změnit dostává 59letý kouč.

Říha stál v uplynulých třech sezonách na střídačce bratislavského Slovanu. V Kontinentální lize odkoučoval deset sezon, v české soutěži se nejvýrazněji podepsal pod úspěchy Pardubic.

Nyní ho čeká prestižní, ovšem zároveň těžká výzva. Po odmítnutí dalších kandidátů Libora Zábranského a Martina Straky bude mít hlavní slovo při budování reprezentačního kádru Miloš Říha. Dokáže krotit svou pověstnou výbušnost? A co říká úrovni české ligy? Na tyto a další otázky odpoví v rozhovoru pro iDNES.tv v pátek od 11 hodin.