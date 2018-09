Kde budeme spát? A jakou dostaneme šatnu? I trenér Říha už řeší šampionát

Zatímco fandové ve středu řešili zpackaný start prodeje lístků přes internet, reprezentační dumá nad jinými věcmi, které se týkají šampionátu na Slovensku.

Nad jakými?

Chtěli bychom si po dobu přípravných zápasů na Slovensku udělat přímo v Bratislavě, v dějišti zimního stadionu a hotelu nějakou akci nebo kemp.

Čili už víte, kde budete během šampionátu bydlet?

To ještě nevím, na to je brzy. Ale chtěli bychom spát přímo na zimním stadionu a možná to tak dopadne, protože Rusové budou chtít spát úplně mimo. Švédové budou mít jako mistři světa první volbu. A my bychom se k nim mohli zařadit, že bychom základní stan mohli mít přímo v hale.

A šatnu byste mohli podědit po Slovanu, který v hale hraje KHL?

To jsem zjišťoval zrovna včera! (usměje se) Ale je to taková tajná informace, nevím ji.

A jak jinak nyní vypadá všední práce reprezentačního trenéra?

Rozdělili jsme si úkoly ohledně sledování hráčů a pohovorů s nimi. Já se třeba dnes (ve středu) díval na utkání KHL Slovan Bratislava - Chabarovsk, kde máme spoustu hráčů. Začal jsem jezdit po naší extralize, abych měl přehled o mladých hráčích a potenciálních reprezentantech pro evropské turnaje. Uběhne to rychle a budeme stavět sestavu na listopadovou Karjalu a zápas se Švédy v Praze. Má to být oslava českého hokeje a chtěli bychom postavit to nejlepší, co v Evropě máme.

Už máte představu, kdo by mohl v nominaci figurovat?

To ne. Čekám, až přijede asistent Robert Reichel ze Švýcarska, kde bude mluvit s českýma klukama. Čekám na zdravotní stav hráčů před turnajem a také, kde budou hrát. Abych třeba z Chabarovsku netahal kluky až sem. Pokud by třeba hráli někde u Moskvy, určitě bychom po nějakých sáhli. To vše budeme vyhodnocovat až těsně před nominací.

Z evropských lig se nejvíc zápasů odehrálo v KHL, kde jste dlouhé roky trénoval. Zaujal vás v letošním ročníku nějaký hráč?

Ono je odehráno pár zápasů, je těžké něco extra hodnotit. Ale dnes mě zaujal třeba útočník Řepík, který se rozstřílel. S Američanem Taffem a Červeným vytvořili dobrou lajnu, i když ten se teď přesunul do třetí formace a místo něho tam hraje ten Fin (Virta). Řepík hraje v klidu, daří se mu, je osobností, ale zase na druhou stranu se vůbec nedaří mužstvu. Zápasy Slovanu se rozhodují ve třetích třetinách. Jsou třeba na koni, ale zápas si prohrají, což je smutné.

Jak vypadá vaše sledování zápasů? Píšete si poznatky do deníčku, nebo se spíš koukáte jako fanoušek?

Samozřejmě, že si dělám poznámky, k tomu mám nějakou databázi. Na internetu sleduju bodování, protože všechno stihnout nejde. Taky sleduju, jestli hráči mají v týmu významnou roli, jestli bodují, jaký mají icetime. A třeba jak se projevují, pokud patří do prvních dvou pětek v týmu.

Čili už jste přivykl práci reprezentačního kouče?

Je to úplně něco jiného jak v klubu, kde jste pořád s hráči. Tady se seznámíte až na akci, třeba jako na kempu v Přerově. Spoustu hráčů jsem viděl poprvé, tohle je trošku zvláštní na trenérské práci u reprezentace. Příprava tréninků není náročná, protože máte dva dny a začíná vám hned turnaj, kde moc tréninku nezvládnete. Je to spíš o rozebrání soupeřů. Koukám na utkání, co národní tým hrál v minulosti, abych si zvykl na taktiku Švédů, Rusů nebo Finů.

Také poslední týdny řešíte otázku, jaký asistent doplní váš realizační tým. Už máte jasněji?

Termín stanovený nemáme, ale byl jsem v Praze na trenérské radě, kde jsem oznámil, že na 80 procent bych měl vybraného kandidáta. A myslím, že nikdo včetně vedení nebyl proti. Teď se to jenom projedná na výkonném výboru a potom to můžeme pustit ven. Musí se dotáhnout nějaké papírové věci. A pokud ho výkonný výbor schválí, začne s námi spolupracovat. Jméno ale zatím nechci prozradit.