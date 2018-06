Trofeje šly stranou. Galavečer NHL připomněl tragédie lemující sezonu

Taylor Hall, útočník New Jersey Devils a čerstvý držitel Hartovy trofeje pro nejužitečnějšího hráče, se v blyštivém sáčku postavil k mikrofonu, v ruce zmenšenou kopii získaného ocenění.

„Byl jsem obrovsky nervózní, než jsem viděl vzpomínkové video Humboldtu. To odsunulo všechno ostatní do pozadí,“ zněla první Hallova slova. „V takových chvílích si uvědomíte, že život není o trofejích.“

Slavnostní středeční večer ve vegaském Hard Rock Hotelu měl patřit zejména jim. Hall zvítězil v hlasování zámořských hokejových novinářů s nevelkým náskokem před Nathanem MacKinnonem z Colorada, čímž se potvrdila jeho víc než klíčová role v kádru New Jersey.

„Jsem pyšný na to, že můžu být v našem klubu první, kdo vyhrál Hart Trophy,“ měl radost 26letý a suverénně nejproduktivnější hráč týmu, který díky jeho bohatému příspěvku postoupil po šesti letech do play off.

NHL Awards 2018 Majitelé ocenění

„Před startem sezony všichni odepisovali Devils i mě. Takže je příjemné tu stát s cenou pro nejužitečnějšího hráče po úspěšné sezoně pro celý tým,“ dodal Hall.

Pro trofej si na pódium přišel také jeho spoluhráč Brian Boyle. Hráč, který úspěšně zvládl boj s leukémií a vrátil se na začátku sezony na led, dojal sál procítěným proslovem.

„Srdce mi buší jako o závod. Moc to pro mě znamená,“ krotil emoce s cenou Billa Mastertona za oddanost hokeji. „Někdy není cesta taková, jak si představujete. Ale nezbude vám než zamakat.“

Brian Boyle si odnesl Bill Masterton Trophy za oddanost hokeji:

Narážel na nešťastné události, které byly v uplynulém ročníku s NHL spjaty. Zmíněná nehoda Humboldtu, školní střelba ve floridském Parklandu nebo vraždící maniak v Las Vegas. Události, které pomohly stmelit kluby z postižených míst i celou ligu.

„Při předávání cen jsem vypotřeboval všechny kapesníky. Je neuvěřitelné, s jakou pokorou se hráči chovají mimo led. Jsem rád součástí něčeho takového,“ vyjádřil pocity ze slavnostního galavečera Patrick Maroon, další forvard New Jersey.

„Gratuluji všem vítězům. Tři tragédie nás ale přesvědčily o tom, že hokej je jenom sport,“ připojil se legendární útočník Eric Lindros. NHL dokázala, že spojovat dovede nejen hokejem.