Stane se Kaše tahounem Anaheimu? Silný tým do něj vkládá velké naděje

Pamatujete si na Králíčka Energizera? Právě k neúnavné figurce z reklamy na baterie přirovnává kouč Anaheimu Randy Carlyle českého křídelníka. „Udržuje tempo hry, poradí si na malém prostoru, nebojí se,“ sypal trenér z rukávu Kašeho přednosti.

Tato a další pozitiva neunikla ani vedení klubu. Ducks naservírovali 22letému produktu severočeské hokejové školy tříletou smlouvu, díky níž si Kaše vydělá ročně 2,6 milionu dolarů. Oproti předchozímu nováčkovskému kontraktu si tak polepší téměř čtyřikrát.

Zaslouženě. Ve své druhé sezoně v NHL zaznamenal Kaše znatelný progres střelecké úspěšnosti. Zatímco v ročníku 2016-17 proměnil ryšavý útočník 6,5 % střel, o rok později tuto cifru více než zdvojnásobil (13,7 %). To se podepsalo i na bodovém přírůstku, z 15 bodů (5+10) bylo najednou 38 (20+18).

Přitom čas na ledě se zase o tolik nezvedl, s průměrem necelých 14 minut za zápas narostla Kašeho bilance z předchozí sezony jen o dvě minuty. V čem tedy hledat důvody výrazného posunu?

„Na svou výšku je dost nebojácný,“ narážel Carlyle na Kašeho 182 centimetrů. „Chodí i do míst, kde byste ho nečekali, a i tam dokáže tvořit hru.“

„Trochu jsem pozměnil styl hry. Začal jsem víc střílet, víc to rvát do brány,“ vyprávěl v dubnu Kaše. „Několik gólů bylo šťastných, ale i to k tomu patří.“

Tým z prosluněné Kalifornie se ale neukvapil k megalomanské víceleté smlouvě. Obě strany se dohodly na střízlivější tříroční variantě, která se zdá být výhodnou pro obě strany.

Podívejte se na vítězný gól Ondřeje Kašeho proti Coloradu:

Pokud bude Kašeho vzestup pokračovat, za tři roky se může vypracovat v jednoho z lídrů týmu, jelikož ani klubové ikony Ryan Getzlaf a Corey Perry nemládnou (oběma je 33 let). A při dalším vyjednávání si bude moci český hráč klidně říct o podstatně objemnější balík.

Anaheim zase využije tříroční „zkušební dobu“ k potvrzení Kašeho talentu. „Má před sebou zářivou budoucnost. Je schopným střelcem i bruslařem, bude se stále lepšit a sbírat další zkušenosti,“ věří Kašemu generální manažer Ducks Bob Murray.

Mužstvo z Orange County patřilo v několika posledních sezonách k ligové špičce, dvakrát skončilo před branami finále, které ovládlo v roce 2007. Zda se Anaheimu povede znovu vyšplhat na vrchol, bude záležet i na průbojném českém střelci.