Nabídky z NHL se nedočkal a jiné nebral. Pavelec ukončil kariéru

O jedenatřicetiletého gólmana byl zájem v KHL i extralize, ale Pavelec chtěl pokračovat pouze v zámoří, kde naposledy působil v týmu New York Rangers

Své rozhodnutí již dále nepokračovat potvrdil webu iSport.cz.

„Hraní už by mi nedávalo smysl, nastal správný čas,“ řekl Pavelec, který před nedávnem odmítl nabídku extraligové Plzně a nechtěl jít ani chytat do KHL. „Vždycky jsem říkal, že budu hrát hokej, dokud mě to bude bavit. A dokud o mě bude zájem. Teď se ani jedna věc nesešla. Nemám na to nastavenou hlavu, ani mě v NHL nikdo nechtěl. Takže jsem ani neměl velké dilema,“ přiznal.

Odchovanec Kladna působil v zámoří od roku 2005. V NHL oblékal dres Atlanty, Winnipegu a NY Rangers. V základní části odchytal 398 zápasů, další čtyři přidal v play off. Z českých brankářů si více startů připsali jen Dominik Hašek a Tomáš Vokoun. Pavelec startoval na dvou olympijských hrách, Světovém poháru a čtyřech mistrovství světa.

„Věděl jsem, že nechci hrát hokej do osmatřiceti nebo čtyřiceti. To jsem měl v sobě jasně nastavené. Pro lidi, kteří byli kolem mě, to tedy žádné překvapení nebylo. Život bych si chtěl užít i z jiného pohledu. Jedna etapa je za mnou, jedna přede mnou. A musím říct, že se na ni hrozně moc těším,“ uvedl Pavelec.