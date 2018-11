Proč poslali Zachu na farmu? Netvoří šance a ztrácí puky, říká trenér

Než abychom ho drželi na střídačce v prvním týmu, radši ho pošleme níž, kde si zahraje. Otřepaný důvod, kterým týmy NHL často vysvětlují přesun hráčů o úroveň níž, použil také trenér Devils John Hynes v případě Zachy.

„V tuhle chvíli se na něj nemůžeme spolehnout v klíčových situacích. Přitom to je to, co od Pavla vyžadujeme,“ řekl Hynes. Možnost, že by 21letého útočníka nechal sedět mezi náhradníky, mu nepřišla správná.

„To možná v některých situacích efektivní být může. My ale chceme, aby hrál a dostával hodně prostoru. Aby získal zpět herní sebevědomí, musí trávit mnohem více času na ledě v různých situacích,“ dodal trenér New Jersey.

Zacha v rozhovoru pro iDNES.cz přiznal, že komunikace s přísným koučem bývá občas složitá. Zdá se však, že si jeho poslední poselství vzal k srdci už v prvním střetnutí za Binghamton.

Proti Lehigh Valley nastoupil v elitním útoku, kde dostával spoustu prostoru po boku Slováka Mariána Studeniče a Kanaďana Johna Quennevilla. Na začátku třetí třetiny si Zacha pohrál s obráncem u zadního mantinelu, po kličkované nabídl puk před branku a Studenič v zakončení neváhal.

Podívejte se na akci Pavla Zachy a spoluhráčů v utkání Binghamtonu:

Taková dravost ve středním pásmu Hynesovi u českého forvarda scházela. „Musí být silnější na puku. Je to velký a silný hráč, dobře bruslí. Měl by toho víc využívat,“ přál si před Zachovým prvním utkáním na farmě trenér.

Mimochodem, Zacha si v AHL nezahrál od sezony 2015/16, kdy se v závěru ročníku objevil ve svém premiérovém utkání v NHL.

Zachova akce proti Lehigh Valley sice výhru nakonec nepřinesla, představovala však to, co od něj chtějí v New Jersey vidět: aktivitu v útočném pásmu, kde nebude zbytečně ztrácet kotouč.

Hynes brněnskému rodákovi také vyčítal, že si připravuje málo šancí. „Nedostává se do nadějných pozic. Jakmile na tom zapracuje, samotná střela už bude jen maličkost.“

Devils draftovali Zachu v roce 2015 ze šesté příčky, po dvou kompletních sezonách v NHL je proto jeho přesun na farmu překvapením.

„Draft je jako svatba. Až po něm vlastně začíná opravdový život,“ přirovnával Hynes a dodal, že výchozí pozice pro něj nic neznamená. „Musíte si své místo zasloužit. A nastupovat pravidelně mezi nejlepšími něco stojí.“