Vítej zpět v NHL, slyšel Zacha. Motivovaly ho i zprávy spoluhráčů

„Šel o úroveň níž a vedl si moc dobře. Kouč Binghamtonu mi o Pavlovi řekl, že se do toho opřel, využil své velikosti i bruslařského umu,“ pochvaloval si trenér prvního mužstva John Hynes.

Prostor předvést, co v něm je, měl Zacha v AHL obrovský. Místo živoření ve čtvrté řadě v New Jersey se najednou ocitl na centru elitní formace, nastupoval do přesilovek i oslabení. S přibývajícím ice-timem pochopitelně rostla i sebedůvěra 21letého útočníka.

„Přesně to po mně chtěli. Dostal jsem víc šancí ukázat, co umím i směrem dopředu,“ připomněl výtku klubu, že ačkoliv je spolehlivý dozadu, Devils potřebují těžit i z jeho ofenzivních dovedností.

Kýžené sebevědomí se projevilo i na Zachově bodovém účtu - během čtyř utkání za Binghamton si připsal pět asistencí. Když se mimo sestavu prvního týmu dostali vinou zranění Nico Hischier a Brian Boyle, nemusel se trenér Hynes dlouho rozhodovat o tom, koho vytáhne z rezervních řad nahoru.

„Byla to paráda, když mi zavolali, že jdu zpátky k prvnímu týmu. Jsem fakt rád zase v šatně,“ měl radost urostlý Čech. Vrátil se mezi spoluhráče, kteří ho po jeho přesunu do Binghamtonu podporovali na dálku.

„Psali mi zprávy, abych dál tvrdě makal. Znamená to pro mě moc, když vás pošlou na farmu, ale i tak vás ostatní kluci nepřestávají podporovat,“ cenil si Zacha. První dny v nižší lize pro něj prý byly poněkud těžké, pak se ale oklepal a začal předvádět, co v něm je.

Po návratu mezi elitu dostal šanci ve druhé útočné formaci New Jersey mezi švédskými křídly Marcusem Johanssonem a Jesperem Brattem. Proti Pittsburghu strávil na ledě 16 minut, podobně jako na farmě nastupoval i na přesilovky a oslabení. Přestože se na výhře 4:2 nepodílel gólem ani přihrávkou, byl na ledě u dvou vstřelených branek svého týmu.

Udrží si Zacha pozici v prvním týmu Devils? Boyle s Hischierem utrpěli drobné újmy v nedělním střetnutí s Winnipegem, jejich návrat se momentálně očekává v nejbližších dnech.

Pokud ale bude New Jersey vítězit a český forvard si udrží nabyté sebevědomí, nemusel by se dalšího převelení do nižší ligy bát. Devils neprožívají dobrý vstup do sezony, před utkáním s Penguins si ze sedmizápasového tripu po kluzištích soupeřů připsali jedinou výhru.

A poslední triumf by mohl nakopnout tým i Zachu.