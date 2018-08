Extraligový rekordman končí. Už jsem nebyl přínosem, říká obránce Kadlec

Konec kariéry protřelého harcovníka není šokující zprávou, oficiálně však tahle informace nikde nezazněla.

Po sezoně vypršela pražskému rodákovi v Plzni dvouletý kontrakt. Přípravu na nový extraligový ročník se Západočechy, kteří naposledy ovládli základní část a v play off dokráčeli do semifinále, ani nezačal.

„Je mi 41 let. Poslední rok byla samá zranění. Ani mi to moc nešlo a nebyl jsem moc přínosem,“ přiznal extraligový rekordman. „A jít někam jinam a domlouvat se? Přehodnotil jsem, že už je asi čas,“ vysvětlil Kadlec.

Víc svůj odchod do hokejového důchodu rozebírat nechtěl. „Děkuju za zájem, ale omlouvám se,“ prohodil.

Nejvyšší soutěž opouští nenápadně tichý flegmatik a výjimečný vytrvalec.

Za mateřskou Slavii odehrál v extralize 19 sezon. V roce 2003 tvořivého beka draftovala v osmém kole Florida, za moře se však Kadlec nevydal a celou kariéru strávil v Česku.

Ve stejném roce slavil s pražským klubem extraligový titul, druhý přidal bývalý reprezentant o pět let později.

Poslední extraligovou medaili - bronzovou - získal s Plzní, kde působil poslední čtyři roky. „Tahle sezona byla taková... divná,“ říkal Kadlec po semifinálovém vyřazení s Kometou. „Doteď se mi vážná zranění vyhýbala, v téhle sezoně přišla hned dvě za sebou. Dvakrát se znovu dostávat do nějaké formy, do potřebného tempa, není vůbec jednoduché. Musím si to srovnat v hlavě.“

Po týdnech úvah usoudil, že je čas skončit. A co bude Kadlec dělat bez extraligového zápřahu? „Uvidíme, jak to dopadne. Teď o tom nechci mluvit.“