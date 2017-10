Nováčka NHL Vegas nečeká nic lehkého, Calgary se těší na hvězdnou „68"

Preview Západní konference před blížícím se startem sezony 2017/18.

Centrální divize - tip na pořadí v základní části:

1. Dallas - Jestli někdo přes léto výrazně navnadil fanoušky, tak to bylo vedení Dallasu. Tým měl velké ambice už loni, i kvůli řadě absencí však Stars nakonec play-off neurvali. Reakcí byla výměna kouče, když se do dobře známého prostředí vrátil defenzivní specialista Ken Hitchcock, a podařilo se ulovit i výrazné posily na trhu volných hráčů. Jasnou brankářskou jedničkou bude dvojnásobný finalista na Vezina Trophy Ben Bishop, už tak nabitou ofenzivu (Tyler Seguin, Jason Spezza, Jamie Benn) doplnil ještě Alex Radulov a na obou stranách kluziště platný silák Martin Hanzal. S nabitým kádrem by měli Stars patřit mezi hlavní ligové favority.

Češi v týmu: Radek Faksa, Martin Hanzal.

2. Minnesota - Výměna s Buffalem (útočníci Scandella s Pominvillem za mladší duo Ennis - Marcus Foligno) uvolnila Minnesotě prostor pod platovým stropem a zároveň snížila věkový průměr kádru. Všechny klíčové osobnosti (Mikael Granlund, Mikko Koivu, Eric Staal, Zach Parise, Ryan Suter, Devan Dubnyk) zůstaly pohromadě, není proto důvod k obavám. V loňské sezoně Wild nasbírali druhý nejvyšší součet bodů na Západě a letos by tomu nemělo být jinak.

Češi v týmu: Bez zastoupení.

3. Chicago - Napnutý platový strop donutil Chicago k radikálnímu kroku, což odnesl odchodem do Columbusu produktivní Artěmij Panarin. Jako náhrada přišel u Blackhawks v minulosti prověřený Brandon Saad, jenž se ideálně doplňuje s kapitánam Jonathanem Toewsem. Otázkou bude nakolik utrpí produktivita Patricka Kana, který naopak přišel o oblíbeného parťáka. Velkou ztrátou je navíc absence zdravotně sužovaného veterána Mariána Hossy. Obměnou prošly i obranné řady. V nich odchody Trevora van Riemsdyka (Vegas) a Johnny Oduyi (Ottawa) pomůžou zacelit Češi Michal Kempný a Jan Rutta (veterán Michal Rozsíval neprošel fyzickými testy a je na dlouhodobé listině zraněných).

Češi v týmu: Michal Kempný, Jan Rutta.

4. Nashville - Výsledky Predators lze řadit mezi největší překvapení loňské sezony. Těžko hledat někoho, kdo by tipoval, že skončí jen dvě výhry od Stanley Cupu. Přes léto úspěšný kádr opustili jen veteráni v osobě bývalého kapitána Mika Fishera (konec kariéry) a kanonýra Jamese Neala (Vegas). V kolonce příchodů se blýsklo jméno finálového soupeře Nicka Bonina. Opírat se budou Predators opět o své konstruktivní obránce. Někteří konkurenti nemají ani jediného borce jejich kalibru a v městě country jich působí hned několik: P.K. Subban, Roman Josi, Mattias Ekholm či Ryan Ellis. Posledně jmenovaný však vinou zranění přijde o start sezony.

Češi v týmu: Bez zastoupení.

5. St. Louis - Co pro Washington znamená Alex Ovečkin, stejnou cenu má v St. Louis jiný ruský kanonýr - Vladimir Tarasenko. 25leté křídlo za poslední tři ročníky nasázelo 116 gólů (37, 40, 39) a pokračování v daném trendu by nemělo nic bránit. Výsledky Blues však stojí a padají až příliš na jednom borci. Angažování Braydena Schenna z Philadelphie výměnou za všestrannějšího Jori Lehteru na tom moc nezměnilo. Problém pro vedení je navíc celoroční marodka Robby Fabbriho a minimálně na začátku sezony bude mimo i zkušený bek Jay Bouwmeester. V nabité konkurenci Centrální divize bude o post v play-off čekat Sobotku s Jaškinem těžká bitva.

Češi v týmu: Vladimír Sobotka, Dmitrij Jaškin.

6. Winnipeg - Jets měli v NHL jednu z nejhorších obran (skončili 27. s průměrem 3,11 obdržené branky na zápas), na čemž měli podíl i nevyrovnaní brankáři. Klub postupně odstavil Ondřeje Pavelce (Rangers) avšak Michael Hutchinson ani Connor Hellebuyck nepřesvědčili. Největším přestupem léta tak bylo angažování Steva Masona. Ten si ovšem ve Philadelphii v předchozích letech rovněž nevypracoval pozici neohrožené jedničky a vše tak vypadá, že budou Jets jen dál pokračovat v hledání brankáře číslo jedna. Útěchou pro fanoušky bude sledovat výkony mladé pušky Patrika Laineho, ani jeho gólové příspěvky však pomalejší obranu nebudou vždy kompenzovat.

Češi v týmu: Bez zastoupení.

Preview Východní konference Největšími favority jsou vítězi posledních dvou Stanley Cupů - Pittsburgh Penguins.

7. Colorado - Suverénně nejslabší tým uplynulé sezony se v přípravě vyhoupl na slušné druhé místo v Centrální divizi. V základní části se však Avalanche s největší pravděpodobností vrátí zpátky na zem. Přes léto totiž nepřišly žádné posily a pokud se o něčem spekulovalo, tak to bylo jen o případných zájemcích o nespokojeného centra Matta Duchena - společně s Nathanem MacKinnonem a kapitánem Gabrielem Landeskogem posledním z mála zvučných jmen v sestavě ligového outsidera.

Češi v týmu: Bez zastoupení.

Pacifická divize - tip na pořadí v základní části:

1. Edmonton - Jednou z největších otázek před startem nové sezony je, kdo bude ligovým králem? Pittsburghský šampion Sidney Crosby (loni 89 bodů) či mladá hvězda Edmontonu Connor McDavid (vítěz Art Ross Trophy se 100 body). Kanadský celek měl v posledních letech ve svém středu řadu jedniček draftu, návrat vítězné euforie podobné éře Gretzkyho a Messiera však nepřicházel. Do vytouženého play-off tým dostal až McDavid. Ve druhém kole jim vystavil stopku Anaheim, v nadcházejícím ročníku už by tomu však mohlo být jinak. McDavid navíc není jediným tahounem, v ligovou hvězdu se vypracoval i osmý muž produktivity loňské sezony Leon Draisaitl. Pokud se oběma vyhnou zranění, Oilers budou atakovat nejvyšší pozice.

Češi v týmu: Bez zastoupení.

2. Anaheim - Tým produktivního kapitána Ryana Getzlafa patří k favoritům už dlouhodobě. Přes léto navíc Ducks neztratili žádné opory, komplikací může být jen počáteční absence zraněného Ryana Keslera. Každým rokem se zlepšující švédský křídelník Jakob Silfverberg by mohl opět ještě pozvednou svou výkonnost. Vítanou posilou bylo angažování zkušeného Ryana Millera k brankářské jedničce Johnu Gibsonovi.

Češi v týmu: Ondřej Kaše.

3. San Jose - Na vytoužený cíl San Jose, které se dlouhé roky prezentuje vyrovnanými výkony v základní části, s Joem Thorntonem a Patrickem Marleauem v nejlepší formě nedosáhlo. Po odchodu druhého jmenovaného do Toronta a zdravotních potížích stárnoucího Thorntona musí převzít otěže jiní. Sharks ale stále mají na čem stavět s borci jako Joe Pavelski, Logan Couture, Tomáš Hertl či Marc-Edouard Vlasic a Brent Burns. Český reprezentant Radim Šimek stejně jako montrealský Jakub Jeřábek o šanci na premiéru ve slavné soutěži musí zabojovat na farmě.

Češi v týmu: Tomáš Hertl.

4. Los Angeles - Šampioni z let 2012 a 2014 chyběli v posledních dvou letech v play-off. Velké změny v kádru neproběhly, měnil se ovšem trenér (John Stevens na místo Darryla Suttera) a manažer (Rob Blake na místo Deana Lombardiho). Výrazné zlepšení po nevydařené sezoně se čeká především od hvězdných borců Anže Kopitara a Drew Doughtyho. Po zdravotních potížích, které jej loni limitovaly jen k 17 startům, bude plně k dispozici jeden z nejlepších ligových brankářů Jonathan Quick. Týmu se nedařilo hlavně v ofenzivě, dokáže jí pozvednout příchozí veterán na sklonku kariéry Mike Cammalleri? Pokud svými výkony zapadne stejně jako uvadající Marián Gáborík, budou to mít Kings s postupem složité.

Češi v týmu: Bez zastoupení.

5. Calgary - Kanadský celek loni poměrně překvapivě proklouzl do play-off, bez jediné výhry se pak ale musel sklonit před Anaheimem. Generální manažer Brad Treliving před novou sezonou vsadil na zkušenost, když na post jasné jedničky přivedl veterána z Arizony Mika Smitha a na poslední chvíli zlanařil k premiérovému angažmá v Kanadě rekordmana Jaromíra Jágra. Slavná „68“ bude nově předávat rady mladým hvězdám Seanu Monahanovi, Johnny Gaudreauovi či Matthew Tkachukovi, s jehož otcem Keithem se český hráč v minulosti v NHL střetával. Pevné místo v sestavě má i další Čech Michael Frolík, jenž v kempu zazářil nejlepšími fyzickými testy. Flames se můžou spolehnout na skvělou obranu vedenou kapitánem Markem Giordanem doplňovaným T.J. Brodiem či ofenzivním Dougiem Hamiltonem (loni s 50 body devátý nejproduktivnější bek soutěže).

Češi v týmu: Jaromír Jágr, Michael Frolík.

6. Arizona - Velkou změnou pro Coyotes bude absence dlouholeté opory a kapitána Shana Doana, se kterým se vedení rozhodlo neprodoužit smlouvu a ukončilo tak jeho bohatou kariéru. Odchodem Martina Hanzala (Dallas) a Radima Vrbaty (Florida) se navíc rozpadla i elitní formace týmu. Nový kouč Rick Tocchet bude spoléhat hlavně na centra Dereka Stepana a brankáře Antti Raantu (oba bývalí hráči Rangers), od kterých se očekává zařazení po bok dosavadních tahounů mužstva Maxe Domiho s Oliver Ekman-Larssonem.

Češi v týmu: Bez zastoupení.

7. Vancouver - Doby, kdy bratři Sedinové atakovali čela statistik NHL, jsou již pryč. Canucks na švédskou letku doplňovanou jejich dalším krajanem Loui Erikssonem budou sázet i letos. Adekvátní nástupci, kteří by měli převzít role lídrů (snad vyjma Brocka Boesera) se však u kanadského celku nevyskytují. Generálního manažera Jima Benninga, který přes léto přivedl jen forvardy marně navazující na své nejlepší roky Sama Gagnera a Thomase Vaneka, čeká ještě hodně práce. Stejně tak nováčka na poli koučů NHL Travise Greena.

Češi v týmu: Bez zastoupení.

8. Vegas - Už příprava naznačila, co čeká hráče peroucí se o místo na soupisce ligového nováčka. V úvodu měli draví a nadšení Golden Knights navrch, když se však sestavy zužovaly do finálních podob tahali již za kratší konec. Jen s těží lze hned v prvním ročníku čekat od Vegas vítězné jízdy. Při zranění střelce Jamese Neala připadá pozice největší hvězdy týmu gólmanu Marc-Andre Fleurymu. Ten je z Pittsburghu zvyklý na vítěznou atmosféru v kabině, v nové sezoně jej ale bude čekat jiné dobrodružství. Pokud neskončí poslední v konferenci, už to bude pro Vegas malým úspěchem. Střelecká forma z přípravy Tomáši Hykovi místo na soupisce nezajistila, během dlouhé sezony se však může dočkat. Doplnil by tak krajana Tomáše Noska.

Češi v týmu: Tomáš Nosek.