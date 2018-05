Nový trenér hokejové reprezentace? Bude jím Pešán, Říha, anebo Varaďa

Rozhodnutí o trenérovi padne na výkonném výboru, jehož nejbližší zasedání je naplánováno na čtvrtek 7. června. „Jakýkoliv návrh musí získat šest hlasů. Můžeme čekat, že ten den se dočkáme s konečnou platností jména nového trenéra,“ řekl Urban.



Říha pro iDNES.cz potvrdil, že jej svaz kontaktoval. „Ptali se, ale nemá smysl to komentovat, bylo by to neseriózní, když tam je stávající trenér. Ale už jsem to zmínil několikrát, reprezentace je vrchol každého trenéra, pocta. Byla by to výzva.“

Devětapadesátiletý kouč však není jediným kandidátem. Hokejový svaz jedná rovněž s trenérem Liberce Filipem Pešánem a třineckým koučem Václavem Varaďou, uvedl generální sekretář Martin Urban.

„Četl jsem, že oslovují víc kandidátů, nevím, proč to někteří odmítli, proč se nezapojili. Já se určitě neurazím kvůli tomu, že jsem pátý nebo šestý,“ vysvětluje Říha.

Pouze devětapadesátiletý Říha je v současnosti bez angažmá, čtyřicetiletý Pešán má smlouvu v Liberci a o dva roky starší Varaďa v Třinci. Kouč poraženého finalisty v play off extraligy by navíc podle plánu měl v příští sezoně převzít juniorskou reprezentaci, kterou doposud vedl Pešán.

Urban uvedl, že skutečnost, zda je trenér stoprocentně volný pro potřebu reprezentace, je jedním z kritérií. „Těch je ale spousta,“ podotkl.



O Jandačově odchodu informoval svaz zhruba dva týdny před šampionátem. Současný kouč národního týmu povede od příští sezony Magnitogorsk v KHL, kde naposledy působil i Říha, který loni v říjnu skončil na střídačce Slovanu Bratislava.

Říha trénoval v Kontinentální lize také ruské kluby Chimik Voskresensk, Spartak Moskva, Petrohrad, Omsk a Atlant Mytišči, který dovedl v roce 2011 do finále. Předtím získal dvakrát stříbro v české extralize s Pardubicemi a Slovanu Bratislava pomohl ke dvěma slovenským titulům v letech 2002 a 2005.

„Určitě teď ale nečekám, až se ozvou. Myslím, že času bude dost, je třeba to prodiskutovat, pokud by se to mělo stát. Oni teď mají povinnosti,“ řekl Říha.



Reprezentaci už odmítli kvůli vytížení v klubech plzeňský Martin Straka a brněnský Libor Zábranský.