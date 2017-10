Potupený gólman se raduje z nové šance. Letos nic bizarního, těšilo ho

dnes 13:27

S jeho pokračováním v nejlepší hokejové lize světa to nevypadalo dobře. Slovenský brankář Jaroslav Halák v úvodu minulé sezony přišel o postavení mezi první dvěma brankáři New York Islanders a v jednatřiceti letech musel skousnout odchod na farmu. Na návrat do NHL to nevypadalo, slovenský gólman se však neurazil a trpělivostí se vypracoval zpět...