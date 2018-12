Plekanec oživuje ofenzivní návyky. Snad z toho budou výhry, přeje si

Připsal si gól i nahrávku, na jeho souhru s Martinem Eratem byla radost se dívat. Když začali kroužit v útočném pásmu a bleskově si vyměňovali puk, sparťané nevěděli, kam dřív skočit.

„Rychle jsem si připomněl ofenzivní návyky, které jsem poslední dva tři roky musel v NHL potlačit. Tam jde o to, že když má hráč defenzivní roli a chce v zámoří dlouho vydržet, musí obranu dodržovat. Tady v Česku je víc volnosti, snažím se toho využít a vrátit se ke hře, kterou jsem se prezentoval ještě před pár lety,“ promluvil Plekanec.

Jak jste se na ledě cítil?

Celkem dobře. Ke konci mi ubývaly síly, ale to je asi normální v mém stavu po zranění. To se zlepší hraním zápasů.

Ten proti Spartě jste po nadějném vedení 3:1 ztratili. Proč?

Je to škoda. Myslím si, že jsme měli spoustu příležitostí odskočit o víc než o dva góly, tam by se zápas zlomil. Musím ale taky ocenit jejich (sparťanský) výkon. Po první třetině začali hrát líp, zaslouženě s námi udrželi krok a vyrovnali.

Popište euforii po gólu, který jste na 3:1 dal vy.

Myslím si, že jsem ten puk nezasáhl, že si puk do branky vrazil obránce sám. Nebyl jsem si jistý. Hlavně jsem byl rád, že jsme dali gól, že jsme odskočili o dvě branky. Bohužel nám to nestačilo.

Užíval jste si spolupráci s Martinem Eratem?

Hodně. Po třech letech v NHL, kdy jsem měl hlavně defenzívní roli, byl tohle úplný opak. Strašně si to užívám, doufám jen, že to příště bude končit výhrami a budeme si to víc užívat po vítězných zápasech.

Lahůdková byla taky vaše přihrávka v 7. minutě na gól Pláškovi.

Věděl jsem, že je dva kroky za mnou. Jen jsem doufal, že když mu to sklepnu, že to přistane někde před ním. Naštěstí to tak bylo. Byl jsem rád, že jsme se dostali do vedení.

Vedl si osmnáctiletý Plášek dobře?

Výborný hokejista! Viděl jsem ho poprvé, a musím říct, že to je výborný hráč. Má všechny předpoklady pro to, aby uspěl v NHL, a když na sobě bude pracovat, tak má před sebou výbornou budoucnost.

Nečekaně jste měl problémy na vhazování, rozhodčí vás vykazovali. V čem byl zádrhel?

Nevím, já moc ty zdejší pravidla neznám… Jak to ti rozhodčí hází. Je to jen otázka času, než si na to zvyknu, a bude to lepší.

Reprezentační trenér Říha se nechal slyšet, že vás osloví a zkusí zlákat pro národní tým. Uspěje?

Ne, tohle není téma. Rozhodl jsem se, řekl jsem to. Je čas, aby se zkoušeli jiní kluci, aby dostali příležitost. Třeba zrovna Karel Plášek je hráč pro budoucnost českého nároďáku. Myslím, že můj čas vypršel.