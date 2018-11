Jedno vítězství nestačí, reprezentační kouč Říha dál sází na zápřah

„V silovém a bruslařském pojetí mají někteří hráči rezervy,“ poznal Říha po premiéře u národního týmu. O čem dalším mluvil pro MF DNES?

Proč dřina?

Karjala Cup Vše o prvním turnaji Euro Hockey Tour

Reprezentanti si na srazech navykli na menší zápřah. Spíš se sehrávali, ladili detaily. Jenže Říha jim s kolegy před turnajem Karjala na trénincích řádně naložil. „Hráči na to nebyli zvyklí,“ postřehl kouč. „Ale dostanou to pod kůži, je to jejich práce. Navíc se sami přesvědčí, že když budou mít sílu a budou jistější, stanou se daleko vyrovnanějšími soupeři,“ doufá.

Neodradí dril?

Nastolil i nová (přísnější) pravidla mimo led, reprezentační akce ve vlasti mohli hokejisté pojmout jako vítanou úlevu při ubíjejícím celosezonním kočování. Až se nabízí otázka - neodradí Říhův dril potenciální nositele úboru s novým lvím logem? „Nechtěl bych říct, že jsme udělali nějaké harakiri,“ usměje se Říha. „Něco jsme nastavili, ale nechceme jen dávat příkazy. Je to i o domluvě s klukama, jak se cítí.“

Dodala výhra klid?

Dvě porážky, výhra v závěrečném duelu proti Rusku. Byl to zápas, který reprezentačnímu trenérovi dodá víc klidu na práci? „Po třetí prohře bychom tlak od novinářů a veřejnosti cítili,“ přizná Říha. „Na druhé straně to chce trpělivost.“

Přijde zlepšení?

Říhova bilance na turnaji Karjala se nikterak neliší od jeho trenérských předchůdců, Čechům se dlouhodobě v úvodním díle Euro Hockey Tour výsledkově ani herně nedaří. „Nový mančaft, noví lidé, vše si musí na sebe zvyknout. I já jsem začínal stejně - až třetí zápas jsem s Rusama vyhrál,“ podotkl pro iDNES.cz bývalý reprezentační kouč Vladimír Vůjtek. „Myslím, že i teď náš výkon stoupal. Je otázka, jak to bude vypadat na dalších turnajích.“

Co udělat jinak?

Už teď šrotuje Říhovi v hlavě, co na dalším srazu před Channel One Cupem (hraje se 13. - 16. prosince). „Podrobnosti bych neprozrazoval. Určitě ale neustoupíme,“ velí. „Od začátku chceme týmu vtisknout český styl. Češi byli vždycky tvořiví a útoční hokejisté. A chceme vycházet z dobré a obrany a výborného gólmana.“

Šance pro beky z Česka?

Říha nyní čeká na detailní statistiky z Karjaly. Koncem týdne už bude zasílat první pozvánky na následující akci. Větší prostor v nominaci opět dostanou extraligoví beci. „Venku jich tolik nemáme, vybírat budeme z dalších hráčů,“ naznačuje. Štencel, Zámorský nebo Musil Říhu příjemně překvapili. Podobně vsázel na zadáky z domácí ligy i jeho předchůdce Jandač. A Skleničku, Moravčíka či Šimka posunula reprezentace do zámoří.

Otestuje juniory?

Do dalšího výběru by mohl zařadit i vzývané teenagery - beka Galvase či brankáře Škarka, kteří se budou chystat na mistrovství světa do 20 let. „Máme vyhlédnuto asi pět hráčů, ale první volbu necháváme na trenérovi dvacítky Vencovi Varaďovi,“ líčí Říha.