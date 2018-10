Polanský obstál proti Spartě jako boxer: Už nešlo couvnout

Oceláři poprvé představili novou posilu, kanadského centra Ethana Wereka, a po zranění se jim do sestavy vrátil útočník Jiří Polanský. A oba byli vidět.

Werek trefou k levé tyči dostal domácí do vedení 4:3. Polanský pak v závěru druhé třetiny v bitce s Beranem poslal sparťanského soka dvakrát k zemi.

„Je škoda, že jsme ztratili vedení tři jedna,“ uvedl Ethan Werek, který se ze své trefy pořádně radoval. „Obvykle to nedělám, ale strhla mě ta atmosféra, byla to euforie. Chtěl jsem divákům ukázat, že si jejich podpory velmi cením.“

Polanský se do rvačky dostal, když se zastal Svačiny. „Na Sváču tam byli dva, a to do toho musíte jít, i když je soupeř o dvě hlavy větší. Na druhou stranu já si v extralize asi menšího hráče nevyberu, takže to bylo jedno,“ popisoval Polanský.

Přiznal, že nečekal, že jeho boxerská vložka s Beranem bude mít dvě kola. „Vypadalo to, že je konec, ale musel jsem se znovu nadechnout z křeče, když jsme pokračovali. Rukavice ale shodil jako první on. Nečekal jsem to. Jen jsem chtěl pomoci Sváčovi. Nešlo už couvnout.“

Polanský se dočkal pochvaly od kondičního trenéra Marka Gryce. „Musím mu poděkovat, jak se mnou pět týdnů pracoval. I na rvačky mě připravil. Boxovali jsme spolu,“ přiznal Polanský. „Když jsem šel do kabiny zchladit klouby na ruce, tak mi říkal: Dobré to bylo, dobré.“

Druhá třetina byla divoká. Třinečtí v ní soupeře přestříleli 20:9, ale zatímco sami dali tři branky, hosté čtyři. „Z té třetiny jsme měli vytěžit víc,“ uznal Polanský. „Dát víc gólů, nebo méně inkasovat. Do třetí třetiny jsme měli jít za lepšího stavu.“

Na Werekův gól hosté odpověděli za minutu Dvořákem, jen 14 vteřin před koncem druhé části hry. „Ten gól byl hodně důležitý, po něm byly šance srovnané,“ prohlásil útočník Sparty Andrej Kudrna.

A co říká na to, že jim na čtyři branky stačilo jen devět střel? „Občas se to stává. Byly výborné, takže co se nám nepovedlo v první třetině, vyšlo ve druhé.“

Kudrna utkání rozhodl v nájezdech, kdy tři proměnil. Jen dva mu ale rozhodčí uznali, protože podruhé jel v páté sérii, což je proti pravidlům. Sudí nájezd nechali opakovat Vránu a ten neuspěl. „Na střídačce jsme si nebyli jistí, zda se jedou tři, nebo pět nájezdů,“ přiznal Kudrna. Chybu bral na sebe trenér Uwe Krupp. „Špatně jsem to spočítal.“