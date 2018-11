Rozhádaná Ottawa našla zastání na Twitteru. Jenže od trollů, tvrdí média

Že prý deníky Ottawa Citizen a Ottawa Sun ničí pověst Senators, narušují soukromí hokejistů a klub dostatečně nepodporují. Alespoň to tvrdí účty, které se na Twitteru jeví, jako by patřily pravým lidem.

Jenže jak deníky zjistily, ti lidé vůbec neexistují a jedná se o tzv. trolly - falešné účty, které mají za úkol vypouštět dezinformace a nepravdy. Vlna nevole na sociálních sítích vůči médiím se spustila poté, co právě deník Citizen zveřejnil video z Uberu s hokejisty, kteří se smějí svému asistentovi trenéra, a vyšlo najevo, že deník odmítl žádost hokejového klubu o smazání videa.

Senators se za posledních pár měsíců objevovali i v českých mediích pravidelně, jenže většinou to nemělo nic společného s (ne)úspěchy na ledě (viz box vlevo).

Právě Twitter hraje v dnešní době, kdy se velká část mediálního života přesouvá na sociální sítě, velkou roli. Uživatelé ve zrychleném konzumování obsahu neřeší, odkud informace pochází.

Jaký to ráj pro falešné účty, jejichž cílem je i vytvářet odlišnou realitu. Přesně o to se pokusila objevená dvacítka účtů v „kauze Senators“.

Jak popisuje deník Ottawa Citizen, účty vytvářely a vzájemně sdílely zprávy tohoto typu:

„Jsem unavený z toho, že média nepodporují Senators a jejich fanoušky. Pochopte, že klubu škodíte a s námi si zahráváte.“



„Chovají se (média) bez respektu.“



„Jednají s nimi jako s odpadem.“



„Youtube dělá lepší žurnalistiku než Citizen.“



„Proč jste zradili město a klub? Dostal řidič Uberu zaplaceno?“

Redaktoři deníku si všimli, že na účtech je cosi zvláštního. Zjistili, že vznikly teprve začátkem listopadu, kdy média začala řešit uniklé video z Uberu, dosud nebyly aktivní a jsou propojené pouze s pár dalšími podobnými účty.

Lze argumentovat, že se jedná o pár zpráv na Twitteru a v množství dalších příspěvků se ztratí? Kanadské deníky by nesouhlasily. Situaci berou nanejvýš vážně a píšou o ní jako o návodu, jak mohou být sociální média zbraní neznámých aktérů. A nehraje roli, zda jde o velkou nebo malou kauzu.

„Jen to ukazuje, jak málo úsilí na Twitteru stačí. Připomíná nám to, že by lidé na sociálních sítích měli dávat větší pozor, odkud informace berou,“ upozorňuje ředitel Ryersonovy univerzity v Torontu Anatolij Gruzd.

Zda se jedná o záhadnou pomoc majitele Senators Eugena Melnyka, deníky nezjistily. Citizen i Sun, spadající pod jednoho vlastníka, ovšem naznačily, že by taková teorie mohla být pravdivá. Klub ani majitel se ke kauze veřejně nevyjádřili.

Přitom Ottawa v NHL nehraje tak špatně, jak mnozí mohli předpokládat. Ve vyrovnané Východní konferenci drží 12. místo, mají sice jenom dva body náskok na posledního, ale také se stále drží na dohled pozicím zaručujícím play off.