Fanoušků jsem čekal víc, představy byly jiné, mrzí majitele Slavie

Slavia splnila svůj předsezonní cíl. Můžete tedy opravdu mluvit o spokojenosti?

Říkal jsem, že bychom si přáli zopakovat předchozí umístění a minimálně se opět dostat do semifinále. Ale ukázalo se, že jsme v play off mohli myslet i o stupínek výš. V semifinále jsem tajně doufal, že bychom mohli v sérii proti Karlovým Varům uspět. Nakonec se tak nestalo a soupeř potvrdil roli favorita. A ačkoliv bych řekl, že byly z mého pohledu skutečně nejlepším týmem WSM ligy, tak se ještě uvidí, jak uspějí v baráži. Sami jsme si to zažili a je to velmi náročný miniturnaj.

Karlovy Vary v sérii vyhrály 4:0 na zápasy, ale utkání byla vyrovnaná. Co Slavii chybělo?

Když jsme předvedli obrat hned v prvním zápase ve Varech, tak jsem věřil, že můžeme uspět. Nakonec šel zápas do prodloužení, které jsme bohužel prohráli. To byla velká škoda. A třetí zápas také, řekl bych, že tam se celá série zlomila (Slavia prohrála gólem 12 vteřin před koncem). Bohužel rozhodly individuální chyby, které jsme udělali, také jsme celkově vstřelili málo branek a v neposlední řadě jsme nedokázali hrát celý zápas ve stejném tempu a nasazení a soupeř toho využil.

Podle statistik chodilo na Slavii průměrně 1 544 diváků. Dohromady přišlo lehce přes 40 tisíc lidí. Víc měl třeba i Přerov nebo Prostějov. Jak jste spokojen s návštěvností?

Co na to říct? Jsme rádi i za toto číslo, ačkoliv vnímáme, že návštěvnost má v těch třech sezonách v Edenu sestupnou tendenci. Snažíme se na tom pracovat. A je vidět, že když o něco jde, tak diváci umí přijít. Bohužel hrajeme WSM ligu, nebojovali jsme o postup a ještě jsme občas měli herní výpadky. To všechno s návštěvností souvisí. Navíc jsme v Praze, kde je velká konkurence zábavy. Těžko se to měří s týmy z Moravy, které zmiňujete, protože tam je třeba právě jen hokej. První sezona po sestupu z extraligy byla ještě relativně slušná, ale i tak bych řekl, že se čekalo víc.

Eden je dost chladný stadion, i s ohledem na velikost však fanoušci dokážou vytvořit skvělou atmosféru. Má pro vás Eden kouzlo?

Atmosféra při některých zápasech zde byla skutečně výborná. Myslím, že se to tak trochu váže i k předchozí otázce, protože zde několikrát hrály týmy, které měly fanouškovskou podporu větší než náš tým. A v zimě tu opravdu bylo chladno, což mělo bohužel také vliv na diváckou návštěvnost. A ačkoliv Eden svým způsobem kouzlo má, tak si přiznejme, že pokud by měli diváci lepší komfort, přišlo by jich více. A to zde momentálně není. Ale ačkoliv to z venku nevypadá, tak se v Edenu za poslední roky dost investovalo do zázemí. Ať už to byly opravy šaten mládeže, vybudování sportovního centra nebo rozcvičovny.

246 hitů, 592 trestných minut Slavia skončila i čtvrtá v rozdaných hitech (celkem 246). Zároveň patří mezi nejméně vylučované týmy WSM ligy. Tvrdě, ale čistě? „To je zásluha trenérů a hráčů, že hráli disciplinovaně,“ chválí Pitter.



Co byste celkově řekl o uplynulé sezoně ze sportovního hlediska? Slavia skončila na čtvrtém místě v základní části, čtvrtá byla třeba i ve statistikách ubráněných oslabení s 85 procenty.

Se čtvrtým místem, vzhledem k finančnímu budgetu, který jsme měli na hráče, můžeme být spokojeni. Co se týká té statistiky, tak bych řekl, že je to zajímavé číslo a určitě i díky tomu jsme čtvrté místo uhájili, protože jsme zase naopak nevstřelili moc branek.

V říjnu roku 2016 jste v rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že smlouvy s hokejisty se řeší hned druhý den po skončené sezoně, jinak se hráči rozutečou. Už jste kontrakty řešil?

Ano, je pravda, že jsem to řekl a nic se na tom nemění. Nicméně se to týká především těch výjimečných hráčů působících ve WSM lize, respektive hráčů do prvních dvou pětek. Stejně postupujeme nyní.

Trenér Razým „S trenérem Milanem Razýmem jsme představy diskutovali. Bude záležet i na finančních možnostech,“ upozornil Pitter.

Mohl byste být konkrétní?

Já bych ještě počkal. Hráčům běží smlouvy do 30. dubna a následně pak vstoupí v platnost nové. Aktuálně se to vše řeší a po tomto datu budeme samozřejmě veřejnost informovat.

Když jste ve Slavii začal, řekl jste, že nemá cenu dávat si dlouhodobé cíle i s ohledem na problémy, které ve Slavii byly. Dá se už říct, jestli směřujete k něčemu konkrétnímu?

Vzhledem k tomu, co se zde odehrává za celou dobu mého působení od roku 2011, tak je to pravda, ačkoliv jsem si to celé představoval na začátku úplně jinak. Ale obecně jsem zvyklý si nastavit dlouhodobé cíle. V tuto chvíli záleží na akcionářích, a především na majoritním, kam bude Slavia mířit. Více vám k tomu nyní neřeknu.

Hokejovou Slavii měla v roce 2017 zachránit čínská společnost CEFC. Zájem jste měl vy i Richard Benýšek, dohodu ale překazil spolek SK Slavia, vlastník stadionu. Proč to nevyšlo?

Pokud mohu mluvit za sebe, tak já mám vždy zájem chtít pro Slavii to nejlepší. A loni se toto jevilo jako východisko a nejoptimálnější varianta, která by mohla pro hokejovou Slavii znamenat zase vzestup. Bohužel to nakonec nenastalo, a ačkoliv to může vypadat jako banalita, tak se to zdá jako opodstatněný fakt, na kterém byla celá transakce zastavena. Pro mě dodnes z nepochopitelných důvodů, protože všichni dobře znali situaci v hokejové Slavii a toto jí mohlo významně pomoct.

Problémy CEFC bez komentáře Čínská společnost CEFC a její dnes již bývalý předseda představenstva a čestný poradce prezidenta republiky Miloše Zemana Jie Ťien-min je v Číně vyšetřován. V médiích se objevily i zprávy, že by měla být společnost zestátněna, což by se hokejové Slavie, v případě, že by ji CEFC vlastnila, nepochybně dotklo. „Vzhledem k tomu, že se tak nakonec nestalo, tak těžko mohu toto komentovat a reagovat na vzniklou situaci. Ani mi to nepřísluší. Neznám okolnosti a vím toho asi stejně jako všichni ostatní z médií. Nezajímám se o to, když se nás to netýká. Soustředím se na náš klub,“ odmítá to komentovat Pitter.



Je pravda, že předseda SK Slavie Jiří Huptych tehdy na jednání sdělil, že „hokej nikoho nezajímá“?

Mám takové informace, že to tak skutečně řekl, tím byla celá akvizice zastavena. Bylo těžké se vrátit zpět do stejného módu a pokračovat dále. Bylo mi to kvůli Slavii hrozně líto.

Jak nyní vlastně vypadá situace ve vedení Slavie? Změnil pan Benýšek, zástupce majoritního akcionáře, svůj postoj, že nemá zájem o chod klubu?

Podle dostupných informací v obchodním rejstříku je vidět, že máme jednoho člena představenstva, což jsem já a zároveň jsem zástupcem minoritního akcionáře a pan Benýšek je zástupce majoritního akcionáře. Do chodu klubu se nezapojuje. Účastní se pouze řádných valných hromad společnosti. Vzhledem k omezeným finančním možnostem a v rámci úspor společnosti se zároveň, z pozice člena představenstva, starám i o běžný chod klubu. A pokud se mě ptáte na jeho nezájem o chod klubu, tak ten je setrvalý, a proto nechápu jeho postoj, jelikož variant k řešení je několik a přinejmenším je s nimi obeznámen z valných hromad.