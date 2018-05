Sebejistý blonďák, který má překvapit. Cítím zodpovědnost, říká Vrána

Jsi nejlepší! Máš před sebou skvělou budoucnost! Zaboduješ v NHL! Jakub Vrána odmala slýchával hromadu podobných předpovědí.

Aby ne, když byl jednou z největších nadějí českého hokeje. „Rozený střelec, toho jsem si všimnul už v počátcích jeho kariéry,“ vypráví proslulý mládežnický kouč Zbyněk Zavadil, jenž vychoval řadu hvězd v čele s Tomášem Vlasákem nebo Jaroslavem Bednářem.

Sebevědomý blonďáček z Prahy předpoklady potvrzoval. Už ve čtrnácti hrál mezi osmnáctiletými. Bylo jasné, že české prostředí je pro něj malé. Proto o dva roky později zamířil do Švédska, kde válel v dospělácké Elitserien.

Sázel góly i v mládežnických reprezentacích. Byl to on, kdo velkou měrou přispěl v roce 2014 k překvapivému stříbru osmnáctek na MS, kde se stal s osmi góly v sedmi duelech nejlepším střelcem turnaje.

Jenže pak přišel draft. A po něm zklamání: ve Washingtonu pro něj nebylo místo. Strmý vzestup skončil a Vrána se tři roky soužil na farmě. Česko i NHL mezitím objevily jinou hvězdu - Vránova velkého kámoše Davida Pastrňáka, který se okamžitě chytil v Bostonu.

Jaký to paradox, když ho do té doby převyšoval! „Byla v tom smůla, Washington měl útok nabitý jmény, zatímco Pastrňák v Bostonu zapadl do konceptu,“ popisuje Zavadil.

Kdo ví, co by se s Vránou stalo, kdyby ho draftoval jiný klub. Byla spousta chvil, kdy se mu podobné myšlenky honily hlavou. Momentálně ale všechno přebíjí osobní úspěch, byť Washington v úvodním finále prohrál.

Vránovi se vyplatila trpělivost. Každé léto tvrdě pracoval, aby byl připravený. Ukázala se jeho silná hlava a nepodlehl pochybám. Naopak na něm bylo vidět ještě větší odhodlání a touha prosadit se.

„A dnes je hráčem, který může výrazně promluvit do finále Stanley Cupu, byť se to od něj nečeká,“ tvrdí The Hockey News.

Jistě, nabízí se námitka, že střelecky se v play off zatím výrazně neprosazuje (v 18 zápasech dal pouze dva góly a celkem nasbíral sedm bodů), nicméně čísla zkreslují přínos týmu.

První finále Stanley Cupu Vegas - Washington 6:4 Jakub Vrána si v úvodním finále připsal jednu asistenci, na ledě strávil 14:29 minuty, dvakrát vystřelil a ve statistice +/- měl kladnou bilanci +1.

Na ledě je nebezpečný. Zámořští statistici kupříkladu spočítali, že se při hře pět na pět dostává do nejvíce šancí ze všech hráčů Capitals. Nebo že v počtu střel je před ním jen slavný Ovečkin. „Pokud bude dostávat ve finále prostor, určitě se prosadí,“ píše zámořský magazín.

Šanci by Vrána, který odehrál první kompletní sezonu v NHL, dostat měl. Ostatně i v úvodním finále byl vidět. „Vážím si toho, že můžu hrát v prvních dvou lajnách. Je to velká zodpovědnost, kterou chci vrátit trenérovi a týmu,“ vykládá pokorně. „Určitě můžu říct, že se snažím nechat na ledě všechno v jakékoli situaci. Na to se teď soustředím. Snažím se mít prázdnou hlavu a hrát nejlepší hokej, co můžu.“

Finálové bitvy s Las Vegas budou (zřejmě) rozhodovat jiní, ale Vrána může mít dobrý pocit. Neskončil jako řada dalších talentů. Pozvolna si upevňuje místo v NHL. A může vyhrát Stanley Cup. Pak se třeba vrátí i instinkt střelce.