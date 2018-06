Zlatá hokejka: Kdo může ohrozit Pastrňáka a Voráčka? Hertl či Krejčí

Pastrňák s Voráčkem obsadili první dvě pozici v anketě loni a očekává se, že stejným výsledkem vše skončí i letos. Nebo ne? Šanci umístit se hodně vysoko má například i Tomáš Hertl, najde se ještě někdo?

Zde jsou jednotliví finalisté 50. ročníku Zlaté hokejky.

Martin Erat (Kometa)

Šestatřicetiletý útočník patřil ke stěžejním borcům brněnské Komety v cestě za titulem. V extraligových poměrech podává stále nadprůměrné výkony a má i nadprůměrné výsledky. Přesto je pro něj vítězstvím už fakt, že se dostal do finále.

Pavel Francouz (Čeljabinsk)

Stabilní brankářské jméno, které už několik sezon patří k tomu nejlepšímu, co může český hokej nabídnout. Dostal se do desítky jako jediný gólman, neuspěli ani krajánci z NHL. Francouz potvrdil výkonnosti i na MS v Dánsku a míří do Colorada.

Milan Gulaš (Plzeň)

Byl to především on, kdo táhl extraligovou Plzeň celou základní částí a kdo ji dovedl k Prezidentskému poháru. Gulaš vyhrál bodování (ve 48 zápasech nasbíral 61 bodů), nejlepší byl i mezi nahrávači. V závěru sezony ho brzdilo zranění.

Tomáš Hertl (San José)

Sympaťák z Prahy má za sebou hodně povedenou sezonu, hlavně její závěr, ve kterém patřil k nejlepším hráčům San Jose v play off. Ukázal, že když ho netrápí osudové koleno, tak může být hodně platný a může se pořád zlepšovat.

Ondřej Kaše (Anaheim)

Nenápadná hvězdička, která se pílí prosadila v silném Anaheimu. Kaše si vybojoval pevné místo v základní sestavě a začíná se prosazovat i gólově a bodově. Je to velký příslib do budoucna, ačkoli se o něm nikdy nemluvilo tolik jako o jiných talentech.

David Krejčí (Boston)

Českým fanouškům, kteří nemají možnost nebo čas sledovat zámořskou NHL, se letos v plné parádě ukázal na MS v Dánsku. Krejčí ukázal, že je to hokejový playmaker a česká špička. Tenhle borec ve výčtu nemohl chybět, měl by být vysoko.

Martin Nečas (Kometa)

Mladá naděje z Brna v extralize dokazovala, že má opravdu výjimečný talent. Nečas se ostatně neztratil ani na mezinárodním poli během šampionátu v Dánsku. Má všechno před sebou, ty nejlepší výkony i umístění v anketě teprve přijdou.

Ondřej Palát (Tampa)

Skrytá síla z Floridy. Paláta nikdy nebudou brát fanoušci jako nějakou hvězdu, zřejmě nikdy Zlatou hokejku nevyhraje, přesto je to výjimečný hráč. Svědčí o tom jeho pevné a důležité postavení v Tampě, kde patří k tahounům sestavy.

David Pastrňák (Boston)

Největší favorit. Bezstarostná střela z Havířova posouvá každým rokem své limity v NHL. V uplynulé sezoně zlepšil své střelecké (dal 35 gólů) i bodové maximum (nastřádal 80 bodů v 82 zápasech). Byl by šok, kdyby skončil hůř než druhý.

Jakub Voráček (Philadelphia)

I Voráček má za sebou svou nejlepší sezonu za oceánem. Alespoň bodově, protože nasbíral v 82 zápasech 85 zářezů (20+65). „Kdybych mohl, tak mu dám svůj hlas,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Pastrňák. Může získat druhou Zlatou hokejku?