Můžeš jet, řekli Nestrašilovi. Jenže pak se mu znovu převrátil svět

Po vážném zranění zad, které utrpěl na konci února, splnil nesplnitelnou misi. Stihl se dát dohromady před Světovým pohárem, na němž by si bez zdravotních komplikací jistě zahrál.

„Pokud bude možnost, můžeš jet. Jsi v pořádku,“ slyšel od doktora v Carolině, za kterou hraje v NHL.

Tehdy byla ta šance spíše v rovině teorie, jenže postupem času se zvětšovala díky řadě nejistot v české sestavě. Po zranění stále není stoprocentně fit Tomáš Hertl nebo David Krejčí, jehož Boston nechce příliš riskovat.

Nestrašil měl být prvním náhradníkem. Když se tahle zpráva donesla za moře, zazvonil slávistickému odchovanci mobil. „Volal mi generální manažer Ron Francis, že v klubu zasedl širší lékařský tým, který mu nedoporučil, abych bez přípravy naskočil rovnou do Světového poháru.“

Obavy zaměstnavatele zničily Nestrašilův sen. Jako by se mu v tu chvíli otočil celý svět. „Když jsem se to dozvěděl, byl jsem z toho dva dny hodně špatný, protože jsem se připravoval fakt hlavně kvůli téhle akci. Pořád jsem měl v hlavě, že musím být v pořádku do 4. září, kdy je sraz reprezentace,“ přiznává 25letý útočník.

Iluze největší hokejové akce, která má mezi hráči možná ještě větší zvuk než olympiáda, byla rázem pryč. Nebyl by to však Nestrašil, aby se na všem nesnažil hledat pozitiva.

A tak si řekl, že díky Světovému poháru na sebe nebyl moc opatrný a do všeho šel po hlavě. Třikrát se nerozmýšlel, jestli nějaký cvik má dělat, protože chtěl být v Torontu. A že je díky tomu opravdu připravený a nemá žádné problémy.

Andrej Nestrašil z Caroliny zůstal na ledě po střetu s Nazemem Kadrim z Toronta.

„Řekněme si to na rovinu: NHL je pro mě z osobního hlediska daleko důležitější, protože mám poslední rok smlouvy a bude se rozhodovat o mojí kariéře. To je pro mě - v mém věku - rozhodující. Navíc si po tom šíleném tempu, jaké jsem nasadil, můžu teď týden odpočinout.“

A ještě jedna věc ho těší: a sice, že by ho reprezentační kouč Josef Jandač příští rok rád viděl na mistrovství světa. Na něj měl jet i letos, ale je možné, že o něj na jaře přijde znovu. Tentokrát z vlastního rozhodnutí, pokud nebude mít v NHL podepsanou novou smlouvu.