Brankář Francouz vyrazí do Paříže s maskou s českými prezidenty

Nepatří zrovna mezi nadšené hokejové fanoušky, proto ho zprvu překvapil e-mail, který nedávno dostal od gólmana Pavla Francouze. Ten v něm Miroslavu Vomáčkovi psal, že při hledání na internetu našel jeho kresby prezidentů Václava Havla a T. G. Masaryka a že by je rád použil pro realizaci svého nápadu.

„Musím přiznat, že Pavla Francouze vůbec neznám, ale jeho představa mi byla moc sympatická. Strašně se mi líbilo, že nechce mít na masce čáranice nebo nějaké klikyháky, ale že se tímhle výběrem vrací k českým hodnotám,“ nechal se slyšet kreslíř z Moravských Budějovic, který má na webových stránkách svého ateliéru přes tři tisíce perokreseb.

Pavel Francouz, Václav Havel a T. G. Masaryk na kresbě Miroslava Vomáčky.

Souhlas k použití Francouzovi pochopitelně dal. „Napsal jsem mu, že mi bude velkou ctí,“ prozradil Vomáčka. „Z mého pohledu udělal něco nového, možná tím načal docela nový směr. A pokud ano, tak jsem hrdý, že jsem mohl být na začátku,“ doplnil.

Ve chvíli, kdy měl český gólman autorovo svolení, oslovil svého dvorního designéra Bohumila Korála, který maluje brankářské masky sedmnáct let. A konkrétně s Francouzem prý spolupracuje už od dorostu.

Bohumil Korál s maskou Pavla Francouze.

„Vždycky s ním tyhle věci konzultuju, pan Korál je moc šikovný. I když tentokrát jsem mu i tak trochu zavařil,“ usmíval se Francouz. „Musel kvůli mně použít docela novou metodu nástřiku. Chtěl jsem totiž, aby ty kresby byly na masku spíš vyryté. Ale dopadlo to výborně. I on byl nakonec spokojený. Říkal, že se díky tomu zase posunul dál,“ hlásil.

A proč si vlastně sympatický český brankář, který v minulosti působil i v prvoligové Třebíči, vybral na svou masku právě motiv se dvěma bývalými českými prezidenty?

„Myslím, že jsou to asi největší osobnosti naší historie. Vážím si jich za to, co pro nás udělali. A to je asi tak všechno. Nemá to nějaký hlubší význam. Do politiky se nemíchám. Prostě šlo jen o můj osobní pocit,“ svěřil se šestadvacetiletý rodák z Plzně, který v letošní sezoně chytal v Kontinentální hokejové lize v barvách Traktoru Čeljabinsk.

Korála nicméně jeho výběr ani příliš nepřekvapil. „On je Pavel hodně inteligentní a vnímavý člověk. Podle mě to skutečně cítí jako projev češství. Každopádně mi to od něj přišlo hodně sympatické,“ nešetřil chválou na adresu mladého gólmana. „Teď už jen, aby se mu v brance na mistrovství světa v Paříži dařilo. Aby ta jeho maska byla co nejvíc vidět,“ dodal.

A to je pochopitelně přání i samotného Francouze, kterému se mimochodem nová maska velmi líbí. „Myslím, že se opravdu povedla,“ nadšeně pokyvoval hlavou.

Vůbec poprvé by v ní měl chytat v sobotním utkání Euro Hockey Tour proti Švédsku. „Dost si teď čtu o historii naší země a přijde mi hodně zajímavá. Ta doba byla úplně jiná, než je teď. A protože si myslím, že spousta lidí na to zapomíná, beru podobu své masky jako určité její připomenutí,“ dodal Francouz.