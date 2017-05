Hokejisté přistáli v Praze. Jandač: Než zklamání odezní, bude to trvat

„Pořád to je zklamání. Bude chvíli trvat, než to odezní,“ řekl kouč Josef Jandač.

Národní tým bez centra Tomáše Plekance, jenž s mužstvem nepřicestoval, stanul na české půdě o tři dny dřív, než chtěl. Ty tři dny znamenají rozdíl mezi cílem v podobě medailí, a realitou. Místo slávy v davu fanoušků se koná tichý odchod do ústraní.

„Teď si sednu na chatu a budu u vody odpočívat, aby mě nikdo dlouho neviděl. Nebudu sledovat ani zbylé zápasy,“ uvedl obránce Radim Šimek. „Maximálně se podívám na výsledky na internetu. Věřil jsem Američanům, ale jako my nezvládli čtvrtfinále. Docela věřím i Rusům. Mohl by to zase vyhrát evropský tým.“



Vyřazení hokejisté těžko kousali. Na většině z nich bylo zklamání vidět i v pátek. Do haly terminálu 3 Letiště Václava Havla, kde je čekali novináři a pár desítek fandů, z odbavovacího prostoru dlouho nevycházeli. Šimek byl jedním z prvních.

„Já už jsem to vstřebal včera,“ popisoval. „Nepovedlo se nám to, vypadli jsme moc brzo. Jinak jsem si turnaj užil. Ne všechny zápasy byly optimální, ale osobně z toho nemám špatný pocit. Je to pro mě další velká zkušenost. Byl jsem na svém druhém mistrovství. Loni jsem byl půlku turnaje hrozně vykulený. Letos to bylo v tomhle ohledu daleko lepší.“

Pořádně pomlácený vystupoval z letadla další bek Jakub Jeřábek, jenž čtvrtfinále nedohrál se zraněným prstem a podle vlastních slov ho možná čeká operace. „Vyřazení jsme řešili dlouho. Nejde to hodit hned za hlavu a nebavit se o tom. Podrobnosti bych si nechal pro sebe. Zklamání je velké,“ uvedl.

Možná o to větší, že od týmu s hvězdami z NHL Jakubem Voráčkem, Davidem Pastrňákem či defenzivním specialistou Tomášem Plekancem se čekalo víc. Hlavně v ofenzivě.

„Očekávání byla vysoká. Posbírali jsme to nejlepší, co bylo k dispozici a kdo byl zdravý. Nevyšlo to, v klíčovém zápase jsme neuspěli.“ řekl Jandač. „Měl přijít z naší strany gól na začátku. Pak už jsme tahali za kratší konec a Rusové byli lepší.“

Další možnost bojovat o medaili bude mít reprezentace v únoru 2018 na olympiádě v jihokorejském Pchjongčchangu, ovšem bez hráčů NHL. A následně pak na světovém šampionátu v Dánsku.