Rusové byli hratelní. Žádný kluk z Evropy nás nezklamal, tvrdí Jandač

Takže spíš Česko čím dál víc ztrácí na ostatní velmoci?

Když si vezmu poslední účasti v zápasech o bronz v roce 2014 a 2015, tak v obou jsme silným soupeřům nedali ani gól. To znamená, že se špičkou nedržíme krok. Ale aspoň jsme hráli o medaile. Loni a letos jsme vypadli brzy a Češi historicky berou vypadnutí ve čtvrtfinále za velký neúspěch.

Jak se národní tým letos podle vás popasoval s favority?

S Kanadou jsme vyloženě nepropadli, měli jsme i víc gólových šancí než ve čtvrtfinále s Ruskem. Proti Finům jsme měli špatný start, herně jsme ale byli od půlky zápasu lepší. A s Ruskem to bylo o gólech. Přesto si nemyslím, že bychom neměli na lepší výsledek. Bezprostředně po utkání říkám: Rusové byli hratelní.

Co se tedy mělo ve čtvrtfinále udělat jinak?

Dát první gól - šance na to byly. Měli jsme oproti ostatním utkáním na turnaji lepší start a momenty, kdy jsme Rusko zatlačili. Bohužel bez gólového efektu. Vždycky nám chyběla přesnost.

Bylo klíčové, že jste dostali druhý gól?

Neřekl bych klíčové, ještě byla spousta času, ale bez vstřeleného gólu prostě nemůžete vyhrát.

Nemrzela vás vyloučení?

To před druhým gólem bylo zvláštní, podle mě to byl od Kuby Jeřábka čistý bodyček. Ale to na věci nic nemění. Hlavní problém byla efektivita střelby. V koncovce jsme nebyli dobří.

Nechyběl vám větší příspěvek od hráčů z NHL?

Je pravda, že nedávali góly, ale v tu chvíli se musí prosadit jiní hráči. Musíme vidět i to, že jsme nesehráli dobře přesilovky. Dali jsme akorát tyčku, víc nic. Moc šancí jsme nevypracovali.

Nechyběli lepší parťáci k Jakubovi Voráčkovi, který působil, že je nejlepším hráčem v týmu?

Nezastírám, že jsme během celého mistrovství hledali optimální složení první formace, zkoušeli jsme měnit hlavně centry, ale nějaký efekt to nemělo. Hlavně v klíčovém utkání.

Měl tým na víc?

Nechci mluvit o tom, jestli měl na víc. Mrzí mě, že jsme vypadli.

Co řeknete o Tomáši Plekancovi, který na turnaji nezískal ani bod? On sám naznačoval, že to bylo jeho poslední mistrovství.

Nemůžu mluvit za něj, protože je teď zklamaný stejně jako všichni ostatní. U Tomáše je to o to horší, že to bylo jeho desáté mistrovství světa. Je to hráč, který patří do poctivé generace hráčů, kteří neodmítají pozvánky. Nebyl produktivní, tak jsme mu chtěli odlehčit a dali ho níž. Na druhou stranu si plnil defenzivní úkoly, v téhle roli byl výborný. Uvidíme, jestli to bylo jeho poslední mistrovství, ale je to možné.

Příští rok v únoru bude olympiáda bez hráčů z NHL. Přesvědčil vás na mistrovství světa někdo z Evropy, že na ni má?

Žádný kluk z Evropy nás nezklamal, to vůbec ne. Jsme rádi, že jsme objevili nové hráče pro nároďák, budeme objevovat další. Dobře se jevil brankář Francouz, předváděl výborné výkony. Vylétl obránce Rutta, to samé Robin Hanzl a Roman Horák.