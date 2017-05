A teď pro medaili! Jak Češi složili nadějný hokejový mix

Česká hokejová reprezentace v nabitém turnaji v Českých Budějovicích převedla dobrý hokej. Moderní, extrémně fyzicky náročný, ale velice nepříjemný pro soupeře. Optimismus přiživil příjezd hvězd z NHL. Brankář Mrázek doplnil již prověřené duo Francouz–Furch.

Jako jednička by měl začít Mrázek. Oba brankáři z KHL nabízejí velmi kvalitní zastoupení. V brance již tradičně problém nebude.

Obrana, v posledních letech slabina českého týmu, by letos mohla obstát. Co do jmen jen těžko může konkurovat té švédské. Hedman, Stralman, Ekman-Larsson jsou světoví hráči. Češi ale i takovou sestavu v Českých Budějovicích dokázali vyškolit. Osm gólů nedáte takovým hvězdám každý den. Aktivním napadáním donutili ofenzivní obránce k chybám a i hvězdy začaly zmatkovat.

Situace v české obraně je optimističtější než dříve. S vyčkáváním na modré je konec. Kempný se snad poučí z chyb na Světovém poháru. Opět by měl dirigovat přesilovky, rok v NHL přispěl k jeho sebejistotě. S pravákem Kundrátkem jsou navíc sehraní. Šimek s Jeřábkem už nebudou vyjukaní z velkých jmen. Čeká se, že budou patřit k oporám.

Někoho možná překvapila odvaha trenéra Jandače vyřadit Jakuba Kindla. Jenže obránce Floridy patřil na turnaji k nejslabším, zatímco Rutta, Krejčík a Šulák zaujali. Trenér Jandač navíc myslí na atmosféru v týmu: „Nevešel se nám mezi prvních šest beků,“ vysvětlil kouč. Místo na tribuně snáz snese někdo z mladých. Gudas s Kolářem přinášejí zkušenosti na oslabení.

Největší síla by měla být v útoku. Z Pastrňáka se letos vyklubal elitní střelec NHL. Navíc nabízí nové možnosti do přesilovky – jeho bomba od levého mantinelu je světová. Z Voráčka bude hlavní tvůrce ofenzivy, jeho přihrávky mají šmrnc.

Neopomíjejme ale ani hráče z Evropy. Někteří po příjezdu posil z NHL vypadli z přesilovek, klesl jim čas na ledě. Není ale prostor na brblání. Ego musí stranou.

Rychlost Birnera, Radila, Řepíka se bude hodit. Chytrost Vrány, Kováře a Hanzla také. Pokud potřebujete bojovníka, který se soupeřem půjde snad i do sprchy, máte v zásobě Horáka. Defenzivní specialista nedá pokoj. Ne všichni však dostanou šanci.

Medailové ambice by ještě utvrdil případný příjezd Davida Krejčího. Jeho kvality jsou neoddiskutovatelné. Narostl by ale už tak velký přetlak na postu středního útočníka.

Jednu výhodu by to mělo. Plekancovi by ubyly útočné povinnosti a zaměřil by se na přednosti. Vymazat hvězdu soupeře – v tom vyniká.

Český výběr nemusí mít z turnaje obavy. Ano, Kanada, Švédsko, Amerika či Rusko budí respekt. Sebevědomí je ale namístě.