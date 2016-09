Velká ruská zkouška. Jak čeští hokejisté v Petrohradu obstojí?

Přípravy na hokejové mistrovství světa se táhnou několik týdnů a začínají skoro „pouťáky“ s kádry plnými hráčů, co nemají reálnou šanci na turnaj. Zato výjimečná akce nazvaná World Cup of Hockey svoji mimořádnost ukazuje od samého startu.

Rusko poskládalo jeden z nejlepších celků za poslední roky. Kapitán a nezdolný bomber Ovečkin v prvním útoku, vedle něj Kuzněcov a Kučerov. Šampion Stanley Cupu Malkin v druhé řadě, vedle něj připraven Tarasenko (v NHL naposledy autor 40 tref). Nejlepší zámořský nováček sezony Panarin ve třetí formaci vedle petrohradských Dadonova a Šipačova, jasných vládců produktivity letošního MS.

A až ve čtvrtém útoku Dacjuk. „Rusové vybrali to nejlepší, co mají. Nedá se říct, že se budeme soustředit na dva tři hráče,“ řekl Mrázek novinářům před odletem do Ruska.

Cesta vede přes ruské beky

Stav českého kádru je fanouškům samozřejmě mnohem bližší. Tvrdým testem v těchto dnech, tedy i v sobotní odvetě v Praze, projdou všechny tři složky mužstva hlavního kouče Josefa Jandače.

Brankáři: je dáno, že se Mrázek utká o roli jedničky s Michalem Neuvirthem. Ondřej Pavelec je srozuměn s pozicí číslo 3. Palba ruských bohatýrů na bruslích oba prověří více než dobře.

Obránci: nejzranitelnější česká oblast projde zátěžovým testem. Ubrání Kundrátek Ovečkina, Kempný Malkina, Jordán Tarasenka? „Důraz klademe na systémové herní věci. Soustředíme se ale hlavně na sebe, svoji hru,“ řekl asistent Jiří Kalous.

Útok: při absencích Krejčího či Hertla (plus Hudlera) se asi nedá čekat, že by Češi patřili mezi největší šutéry Světového poháru. Ale sebevědomí by částečně nabrat mohli - pokud se Rusové něčeho bojí a experti jim něco vyčítají, je to stav jejich obrany. Lídr mezi beky Markov v prosinci oslaví 38 let, v kádru je hodně neprověřeného mládí.

Proto trenér Oleg Znarok nekompromisně vyhlásil: „I hvězdy musí makat směrem dozadu.“

Souboj outsidera s obrem?

Čtvrteční a sobotní souboje mohou být užitečné i vzhledem ke stylu hry. Rusové, vědomi si hlavní zbraně v podobě svých forvardů, hodlají Ovečkina a spol. bleskově zásobovat puky, chtějí trávit většinu času v soupeřově pásmu.

A proč si nalhávat: těžko to bude jiné v Torontu, až se Češi budou snažit zastavit velefavority z Kanady a z USA. Ruská zkouška může pomoci ke zdokonalení taktiky, k potírání slabších míst, k hledání protizbraní.

Češi si zároveň mohou zvykat na roli těch, co stojí v cestě obrům. Rusy stále bolí jejich debakl na domácí olympiádě v Soči, proto nevzali veterána Kovalčuka či bouřliváka Radulova. Sázejí na nové, mladší tváře - a hodlají potvrdit, že náleží mezi hokejovou smetánku.

Průšvih od Černého moře pamatuje pouze sedm útočníků a dva beci. „Nasloucháme borcům, jako jsou Ovečkin, Malkin, Dacjuk,“ líčí člen nastupující generace Nikita Kučerov, v poslední sezoně nejproduktivnější muž Tampa Bay Lightning.

Český outsider vs. ruský gigant? Třeba to nakonec nebude tak žhavé. Jasněji bude už večer.