Pastrňák po vyřazení: První dva ruské góly nás trochu položily

Jak těžké je vstřebat vyřazení ve čtvrtfinále?

Je to smutný, chtěli jsme vyhrát, bohužel. Nevyšlo nám to. Nezačali jsme vůbec špatně, ale udělali jsme zbytečné chyby.

Co rozhodlo o vítězství Rusů?

Nevím, těžko říct. Zase nám utekli ze začátku, dali nám dva góly, i když si myslím, že jsme měli dobrý vstup do zápasu. Ale oni byli ti, kteří dali góly.

Srazila český tým nízká produktivita? Celý turnaj dával málo gólů.

Když nedáte gól, tak samozřejmě nemůžete vyhrát. Je to smutné, určitě jsme dneska končit nechtěli.

Vstup do zápasu ale z vaší strany nebyl špatný, co říkáte?

Jak jsem říkal, měli jsme spoustu šancí v první třetině. Myslím, že jsme byli lepší. Rusové měli dvě tutovky a dali dva góly.

Bylo hodně frustrující, že se Rusové dvakrát rychle prosadili, ačkoli měli minimum šancí?

My jsme pořád věřili, že zápas není ztracený. Nevím, co chybělo. Nestříleli jsme moc puků na bránu, ve třetí třetině už jsme neměli moc šancí.

Jak berete světový šampionát osobně? Přijel jste i bez smlouvy, riskoval jste.

Je to smutné pro nás pro všechny, my jsme chtěli medaili, chtěli jsme jet do Německa. Bohužel nám to nevyšlo, je to velké zklamání.

Bylo Rusko tak silné, že se více udělat nedalo?

Vždycky se dá udělat víc, ze začátku jsme byli lepším týmem, bohužel... Měli dvě šance, dali dva góly, to nás trochu položilo.

Ukázali Rusové v přesilovkách, že jsou opravdu silní?

Přesilovky jsou důležité, oni z ní dali gól, my ne. Speciální týmy jsou důležité, bohužel nám nefungovaly.

Mrzí vás, že jste nepomohl týmu gólem v klíčovou chvíli?

Bez odpovědi odchází...