Jednička pro Světový pohár? Tajemství. Gólmani se v generálce vystřídají

„Vítám to. Máme ještě každý šanci si třicet minut zachytat. Každý start navíc je dobrý a my musíme být připraveni na turnaj,“ říkal po tréninku v pittsburské aréně, kde se poslední příprava odehraje, Michal Neuvirth.

Že jsou s Mrázkem stále v nejistotě? Že neví, komu svěří trenér klíčovou roli? Nevadí! „Myslím, že trenéři nám řeknou před zápasem. A to stačí. Já se soustředím na sebe a chci být připravený, až začne turnaj,“ říká Neuvirth.

Právě zápas se Severní Amerikou na úzkém kluzišti zřejmě hodně napoví, jak na tom Češi jsou. „Podle našich informací je to tady ten nejrychlejší tým. Je hodně drzý a dravý. Přes svoje mládí mají hodně dobré a zkušené hráče, kteří ve svých klubech hrají dominantní role. Takže nepředpokládám, že by to byl úplně den otevřených dveří,“ míní kouč Jandač.

Ten oproti poslednímu zápasu proti Rusku neudělal v sestavě výrazné změny. Jen ve čtvrté formaci se spolu s Dmitrijem Jaškinem a Michalem Birnerem objevil Roman Červenka. Sedmým obráncem na tribuně zůstane Tomáš Kundrátek.

A zatím není rovněž jasné, jestli se ve středu na ledě objeví Vladimír Sobotka. V úterý dopoledne přes hodinu trénoval, zda ale nastoupí, se rozhodne s trenéry až ve středu dopoledne. „Doufám, že to rameno bude dobré a já zase budu podávat výkony, které jsem podával,“ řekl útočník.

Po čtvrtečním střetu v zápase s Ruskem, po kterém ho odvezli do nemocnice, ale cítil smutek, bezmoc. „Když se to stalo, tak jsem si říkal, že jsem zase skončil na tři měsíce. Takže jsem rád, že jsem tam, kde jsem.“

Tedy že rentgen neprokázal nic zlomeného.