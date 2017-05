Největší česká hvězda na MS: Tlaky neřeším, důležité je, abychom uspěli

„Očekávání jsou velká ze všech stran, ale mně to nevadí. Jsem za to rád, hraju v klidu a většinou nic neřeším,“ řekl po prvním tréninku v Paříži.

Dostalo se k vám, jak vás lidi v Česku berou?

Ani moc ne. Soustředím se na to, abych předvedl co nejlepší výkon a pomohl týmu. Jakýmkoli způsobem. Je jedno, jestli to bude nahrávkami, góly nebo blokováním střel. Když budeme dávat góly, je jedno kdo, to bude.

Jste však střelec, letos jste v NHL nasázel 34 gólů.

Ale já to neřeším. Kdybych to řešil, akorát by to bylo horší. Nechávám tomu volný průběh. Loni jsem dal v Moskvě jediný gól, proto je hlavní, aby si všechno sedlo. Máme tady výborné hráče. Osobně doufám, že se budu zlepšovat každým zápasem. protože jsem teď nebyl dlouho na ledě.

Je na vás v Bostonu velký tlak?

Spíš byl letos na to, abychom udělali play-off. Poslední dva roky jsme tam chyběli, v tom byl tlak velký. Vypořádali jsme se s tím výborně, i když jsme vypadli v prvním kole. Tlak je všude a vždycky bude.

Byl jste překvapený, jak jste letošní sezonu zvládl?

Ani nevím. Já se chci zlepšovat každým rokem, každým zápasem. Jsem rád, že jsem udělal takový pokrok. Ale na druhou stranu jsem hrál s dobrými hráčema, kluci mi pomohli.

A jak se těšíte na obnovenou spolupráci s Plekancem a Červenkou?

Dost. Doufám, že nám to půjde zase o něco lépe, budeme se zlepšovat a dáme nějaké góly.

Tým vypadá celkově silně, viďte?

Máme výborné hráče, ale záleží, jak si sedneme. Můžeme být výborní, můžeme být špatní. Doufejme, že vyladíme formu na čtvrtfinále, abychom byli stoprocentně ready.

Věříte, že můžete dojít daleko?

Asi jo, když to tak říkáte. Na úvod nás čeká Kanada. To bude velký test.

Už jste se stačil po přesunu z Ameriky probrat?

Zatím ne. Doletěl jsem ve středu a moc jsem se v letadle nevyspal. Chtěl jsem jít spát brzy, ale stejně jsem se brzy probudil. Jsem trošku unavený, ale snad to bude dobré. Na ledě to docela šlo, i když jsem na něm nebyl skoro týden. Trošku to bylo poznat. Ale budu se zvedat.

Jak ve vás vůbec uzrálo rozhodnutí, že přijedete na MS i bez nové smlouvy v NHL?

Bylo to hektické. Nevěděl jsem, jestli mám, nebo ne. Všichni lidi okolo, co mi pomáhali, - rodina, agenti - mi říkali, že je to na mně. Jednou to bylo tak, pak tak. Ale jsem rád, že jsem se rozhodl takhle. Je pro mě čest reprezentovat, mám dobré vzpomínky z minulého roku. Rád jsem se sem vracel.

Dokáže člověk na smlouvu nemyslet?

To je na agentech, ne na mně. Ať si to vyřeší oni s manažery.

Proběhlo už nějaké oťukávání?

V půlce sezony jsme si řekli, že se budeme bavit až po jejím konci, abych se mohl soustředit jenom na hokej. Jelikož jsem na mistrovství, tak pro mě sezona pořád pokračuje.

Ještě jedna věc: mluví se o tom, že by do Paříže mohl přijet i váš parťák David Krejčí. Bavili jste se o tom?

Jsme kamarádi, píšeme si. Ale nic jsem z něj netahal, to spíš teď taháte vy ze mě.