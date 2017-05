Kuriozita: Češi dali dva góly, vracel se čas a platil jen ten první

Česko hrálo za stavu 1:0 v první třetině pátečního utkání skupiny B se Slovinskem přesilovku. V té se prosadil Roman Horák v čase 8:20, ale po jeho střele se hrálo dál, protože puk se odrazil od kamery v brance a rozhodčí si gólu nevšiml.

Že reprezentace skórovala, netušili ani mnozí její členové. Dalších 83 sekund mačkali soupeře, Roman Červenka ještě v té samé přesilovce trefil tyčku a Michal Řepík dal v (později neexistujícím) čase 9:43 další gól.

Až ten přerušil dlouhou pasáž bez pauzy, na níž se čekalo, aby v ní mohli rozhodčí přezkoumat předchozí nejasnou situaci.

Video pak potvrdilo platnost původního Horákova gólu, rozhodčí vrátili čas a skóre poskočilo na 2:0. To by se nakonec stalo i tak, Řepíka tak vlastně tahle situace obrala o zápis do statistik.

„Trochu jsme se bavili na střídačce, jestli to by gól, nebo nebyl. Ale hlavní je, že nám vyšly přesilovky. Je jedno, kdo toho góla dá,“ řekl v přestávkovém rozhovoru pro Českou televizi Řepík, jenž předtím vsítil i první gól utkání - a ten platil.

Pro Horáka bylo „zakřivení hokejového časoprostoru“ velkou vzpruhou - ve 12. minutě skóroval znovu a národní tým dostal do pohodlného vedení 3:0. I když neoficiálně by to vlastně mohlo být už 4:0...