ON-LINE: Slovinsko prohrává s Francií, Kanada pojistila český postup

Slovinci mají jistý sestup do nižší divize a v utkání s Francií jim už o nic nejde. Tým získal jediný bod v úvodním zápase proti Švýcarsku, na slibný výkon ale navázat nedokázal a zbylá střetnutí prohrál.

Francouzi se do čtvrtfinále také nepodívají, ale mohou alespoň potěšit domácí fanoušky, kteří v Paříži předčili očekávání a vytvářejí hokejovou atmosféru. I díky jejich podpoře zaskočili hokejisté Francie favorizované Finy a potrápili také Kanadu. Poslední zápas ve francouzské reprezentaci odehrají brankář Cristobal Huet a kapitán Laurent Meunier.

Kanaďané nedali Norům šanci a uzavřeli postupovou čtyřku

Kanaďané rozhodli už v úvodní třetině, kterou vyhráli díky brankám Braydena Schenna a Coltona Parayka 2:0. Skóre ještě navýšili Mark Scheifele, opět Parayko a Ryan O’Reilly. Čtyři góly dal tým kouče Jona Coopera v přesilových hrách. Brankáři Chadu Johnsonovi stačilo k prvnímu čistému kontu na turnaji 10 úspěšných zákroků.



Vítězové minulých dvou šampionátů by sice měli díky svému postavení hrát čtvrteční čtvrtfinále ve francouzské metropoli, ale pokud by ve skupině A skončilo čtvrté Německo, stěhovali by se do Kolína nad Rýnem. O dvojicích pro play-off rozhodne až úterní program, kdy zápasy ve skupinách vyvrcholí.

Norové, kteří potřebovali k zachování naděje na účast ve čtvrtfinále získat alespoň bod, se od začátku bránili. Hned ve druhé minutě fauloval Johannesen O’Reillyho, který ale nařízené trestné střílení neproměnil. Další možnost nevyužil Duchene, v páté minutě už sice zakončil do odkryté branky Simmonds, ale sudí si u videorozhodčího ověřili, že skóroval do posunuté branky.

„Chtěli jsme odehrát po porážce se Švýcarskem kvalitní zápas,“ řekl kanadský útočník Wayne Simmonds. „Myslím, že jsme odvedli solidní práci. Získali jsme vedení 2:0, pokračovali jsme dál v naší hře a přidali ještě další góly.“



Jasnou převahu zužitkovali Kanaďané poprvé v 18. minutě, při vyloučení Mathise Olimba se z dorážky trefil Schenn. Hned za 24 vteřin šel pykat Mathis Olimb znovu a střelou zápěstím od modré čáry překonal Haukelanda přes clonu Parayko.

Norové svoji přesilovku nevyužili, naopak další šance Kanady měli Killorn, Schenn a Giroux. V 35. minutě zvýšil z dorážky Scheifele a před koncem druhé třetiny využil favorit i svou třetí početní výhodu v utkání. Ránou od modré čáry se zapsal podruhé mezi střelce Parayko. V závěru druhého dějství pomohla Norům tyč po střele Konecnyho.

Ve třetí třetině opadla i aktivita Kanaďanů, kteří vyslali už jen osm ze svých celkových 48 střel na branku v utkání. V 58. minutě ale využil i čtvrtou přesilovku favorita O’Reilly a dovršil výsledek.

Norský sen o čtvrtfinále se brzy rozplynul. „Je to Kanada. Věděli jsme, že strávíme hodně času v našem pásmu,“ věděl norský útočník Anders Bastiansen. „Ale nebyli jsme dostatečně agresivní. Dali jsme jim na začátku moc prostoru. Náš brankář chytal skvěle a celý zápas nás držel. My ostatní jsme tak dobře nehráli.“



Kanada - Norsko 5:0

Zápas jsme sledovali v podrobné reportáži.

Branky a nahrávky: 18. B. Schenn (Simmonds), 19. Parayko (MacKinnon, R. O’Reilly), 35. Scheifele (Matheson, Skinner), 39. Parayko (MacKinnon, Marner), 58. R. O’Reilly (Scheifele, MacKinnon). Rozhodčí: Gofman (Rus.), Linde (Švéd.) - Kaderli (Švýc.), Suchánek (ČR). Vyloučení: 4:5. Využití: 4:0. Diváci: 5 093. Třetiny: 2:0, 2:0, 1:0.

Kanada: Ch. Johnson - Parayko, Vlasic, Demers, De Haan, Matheson, Ch. Lee, Morrissey - MacKinnon, Scheifele, Skinner - Simmonds, Giroux, R. O’Reilly - Duchene, Couturier, Killorn - Marner, Point, Konecny - B. Schenn. Trenér: Jon Cooper.

Norsko: Haukeland (46.-49. Söberg) - Holös, Nörstebö, Sveum, Ödegaard, Johannesen, Bonsaksen, Sörvik - M. Olimb, Patrick Thoresen, K. A. Olimb - Röymark, Rosseli Olsen, Bastiansen - Martinsen, K. Forsberg, Reichenberg - Trettenes, Roest, Karterud - Valkvae Olsen. Trenér: Petter Thoresen.