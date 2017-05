Libor kdo? Hokejový talent protahuje sen účastí na mistrovství světa

Má za sebou šampionát osmnáctek, dvacítek, ale když na začátku přípravy sebevědomě říkal, že by si rád vybojoval místo také na turnaji dospělých, mnohým projel po tváři skeptický úsměv.

Šulák však přesvědčil trenérský štáb národního týmu v čele s Josefem Jandačem natolik, že dostal přednost před řadou známějších beků.

„Člověk nikdy neví, jak se situace zamotá,“ říkal rodák z Pelhřimova, který má v sobě solidní potenciál. Pravda, bude pro něj těžké vybojovat si místo na ledě i v Paříži, ovšem jeho žene pozitivní přístup a víra v sebe sama.

„Udělám všechno pro to, aby to vyšlo,“ opakuje.

Sebevědomí mu dodávají úspěchy, které poslední dobou sbírá. Vždyť se i ze Znojma, které hraje v EBEL lize, dostal do Finska. Jeho výborné výkony zaujaly Lahti, s nímž ještě před startem šampionátu podepsal kontrakt.

Šulák je solidním příslibem, který to může dotáhnout hodně daleko. Má v sobě totiž ofenzivní schopnosti, jež českým bekům v posledních letech tolik chybí. Těží ze skvělého pohybu a bruslení, jímž předčí i spoustu útočníků.



„Vždycky mě bavilo dávat góly. Jak v trénincích, tak v zápasech. Takže se hodně tlačím do střelby. A dál se snažím vylepšovat bruslení, takže pracuju na odrazu a síle nohou,“ popisuje.

Zřejmě i díky tomu uspěl při generálce na turnaji Carlson Games v Českých Budějovicích, kde obstál i proti soupeřům, na které dosud nikdy nebyl zvyklý. V duelech se Švédskem, Finskem i Ruskem rozhodně nezklamal, byť sám přiznává: „Byl jsem z toho nervózní, ale nakonec se ukázalo, že se to dá zvládnout.“

Právě tady definitivně přesvědčil trenéry, kteří ho v Paříži prozatím zařadili mezi náhradníky. Ale i to se může brzy změnit.

Na Šulákovi je vidět obrovská touha prosadit se. Cítí, že má před sebou životní šanci a pokud ji dostane, udělá cokoli, aby ji využil.

„Je to motivace. Když vidíte, jak s vámi v kabině sedí profíci z NHL, které v průběhu sezony sledujete na youtube, a teď s nima můžete trénovat... Jsou to zkušenosti k nezaplacení.“



Šulákovi rozhodně nechybí odvaha, kterou v minulosti prokázal třeba rozhodnutím dát přednost EBEL před českou extraligou, kde o něj měl zájem Chomutov. Netradiční cesta se však vyplatila.

„Já chtěl hlavně hrát. Můžete být v extralize, ale když zůstanete ve čtvrté pětce nebudete mít vytížení, tak vás čeká nulový posun v kariéře. Zvolil jsem cestu, abych hrál, hrál a hrál. Ve Znojmě jsem dostával prostor a snažil se to klubu vrátit výkony. Že vše vygradovalo až nominací na mistrovství, to jsem sám nečekal,“ vypráví mladý obránce.

Asi vás nepřekvapí, že angažmá ve Finsku nebere jako konečnou stanici. Šulák by to rád dotáhl ještě dál. Láká ho KHL a v koutku duše sní o zámoří. „Udělal jsem další krok, tak uvidíme, co bude za rok. Teď spíš doufám, že s nároďákem dosáhneme na nejvyšší metu.“