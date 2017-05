S Voráčkem v útoku a Francouzem v brance. Sobotka nastoupí v neděli

„Voras by měl být v pořádku. Ve středu se po tréninku cítil dobře. Sice jsem s ním dneska ještě nemluvil, ale pokud se nic nezměnilo, tak není problém a půjde do zápasu,“ pravil reprezentační manažer Martin Ručinský.

Ten se spolu s trenéry rozhodl po delším váhání povolat Vladimíra Sobotku, jenž by po vyřazení St. Louis ze Stanley Cupu už pár dní k dispozici, jelikož v klubu prošel výstupní lékařskou prohlídkou.

Proč jeho nominace tak dlouho trvala? Proč trenéři váhali? „O Vláďu jsme měli zájem, protože je to výborný hráč, který nám může pomoct. Ale byli jsme v situaci, kdy máme na soupisce jen dvě volná místa, takže jsme museli zvážit všechna pro a proti,“ vysvětluje Ručinský.

Rozhodujícím impulzem nakonec byl zdravotní stav Petra Holíka. Ten sice do Paříže dorazil, jelikož se překvapivě stihl dát zdravotně dohromady, ale po pár trénincích na ledě zjistil, že není úplně stoprocentní.

„Zranění žebra ho limituje v osobních soubojích.“ Holík přesto v dějišti turnaje zůstane, jelikož k němu trenéři chtějí být féroví.

Sobotka do Paříže dorazí v pátek, první trénink s týmem absolvuje v sobotu a v neděli naskočí do utkání s domácí Francií. V tu chvíli zbyde na soupisce už jen jedno volné místo, které nejspíš zůstane neobsazené až do čtvrtfinále pro případ, že by se někdo zranil.