Plekanec: Věděli jsme, že má tým charakter. Teď jsme to jen potvrdili

Ukazuje takový obrat velkou sílu mužstva?

Je to obrovské pozitivum. Věděli jsme, že tento mančaft má obrovský charakter a tímto obratem jsme to potvrdili.

Věřili jste i za stavu 0:3, že nic není ztraceno?

Samozřejmě. Ale bylo třeba se zlepšit a víc střílet. Ve druhé třetině jsme sice měli optickou převahu, ale moc jsme nestříleli. V té třetí jsme všechno vsadili na jednu kartu a moc nám pomohl první gól v přesilovce. Od toho momentu jsme začali věřit v obrat ještě víc.

Co jste říkal na Robina Hanzla a jeho parádní blafák do bekhendu při nájezdech?

Robin tohle umí, je to výborný technický hráč. Přesně tenhle typ hokejisty je strašně cenný pro mužstvo, když se trápí.

Čím si tak nepovedený vstup do utkání vysvětlujete?

Nevím, přitom celý den jsme si zdůrazňovali, že musíme dobře začít a pak se stane tohle. Kdyby Petr Mrázek nechytil další šance, bylo by s námi ještě hůř.

Utkání nedohrál otřesený kapitán Voráček. Byla by jeho případná absence v dalších zápasech velkou komplikací?

Je to náš nejlepší hráč a vůbec se nemusíme bavit o tom, jak by nám chyběl, kdyby to bylo vážnější.