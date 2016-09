Hokejisté odletěli. Za oceánem nás čeká úplně jiný hokej, ví Prospal

V letadle se navíc poprvé sešel kompletní tým, v němž nechybí ani poslední hráč. Tím je útočník Roman Červenka, jenž ještě v sobotu odehrál zápas ve švýcarském Fribourgu, po němž nasedl do auta a pádil do Prahy.

I proto mu trenéři národního týmu dali volno na posledním rozbruslení, které se konalo v O2 aréně v neděli dopoledne. „Chtěli jsme mu dát trošku času, aby si odpočinul. Měl opravdu náročný program,“ řekl asistent kouče Václav Prospal, který rozhodně nechtěl prozradit, kde bude jeho místo v sestavě.

Kde bude hrát Červenka? Kdo bude jednička?

Původně se totiž počítalo, že Červenka nastoupí na levém křídle elitní formace po boku Jakuba Voráčka a Tomáše Plekance. Jenže tam v sobotní přípravě proti Rusku odehrál velice kvalitní utkání Milan Michálek a zamotal tak hlavnímu trenérovi Josefu Jandačovi hlavu. „Navíc se dobře ukázal i v čtvrtečním utkání v Petrohradu,“ poznamenal Prospal.

Tajemná zatím zůstává i otázka, kdo bude na Světovém poháru brankářskou jedničkou. Jak Mrázek, tak Neuvirth totiž předvedli dobré výkony. A ačkoli se zprvu zdálo, že větší šanci má prvně jmenovaný, všechno může být nakonec jinak. Napovědět může, kdo z této dvojice nastoupí ve středeční generálce proti severoamerickému výběru do 23 let.

„Každý z trenérského štábu má v hlavě, kdo by měl kde nastoupit, ale konečné rozhodnutí bude mít samozřejmě Pepa. Až přijde čas, tak se brankářskou jedničku dozvíte. A jestli to vědí samotní gólmani? Myslím, že to tuší,“ usmál se Prospal.

Pro něj i pro Jandače je pozitivní, že se v neděli dopoledne objevil na ledě Vladimír Sobotka (rozhovor čtěte ZDE), jenž si léčí poraněné rameno ze čtvrtečního duelu v Petrohradu. Trenéři věří, že bude schopný nastoupit už ve středu.



To český výběr čeká hodně těžký duel se skvělým výběrem mladíků do 23 let, ze kterého má Prospal osobně velký respekt.

„Považuju je za černé koně Světového poháru. Je tam spousta vynikajících hráčů, kteří už mají důležité role ve svých týmech v NHL. Bude to úplně jiný hokej v jiné rychlosti než proti Rusákům. Zatím jsou jejich výsledky v přípravě vynikající a já jsem zvědavý, jak se s nimi naši kluci poperou.“

Česko však v základní skupině čeká Kanada a Spojené státy, které za sebou mají dvojzápas, v němž každý uspěl na domácí půdě. Nejprve tým USA v Columbusu a poté favorizovaná Kanada v Ottawě.



K týmu se v Pittsburghu připojí špeh Fischer

Na obou duelech byl osobně přítomný český špeh Jiří Fischer, který už trenérům přednesl první poznatky. „Daleko podrobnější rozbor nás ale čeká až v Pittsburghu, kam za námi Jirka přiletí. Zatím bych to nechtěl na dálku hodnotit, ale co jsme slyšeli, tak se to hodně mydlilo a oba zápasy byly hodně ubojovaný,“ řekl Prospal.



Ubojované bylo i vítězství Česka v sobotním duelu s Ruskem, o to víc si ho hráči i trenéři váží. „Pro sebevědomí kluků bylo super, že dokázali výsledek otočit. Byl to velmi dobře odmakaný mač.“

Český tým má podle regulí turnaje v pondělí povinnou přestávku, takže hráči nebudou trénovat. To může být na druhou stranu dobré pro aklimatizaci, jelikož hráče čeká šestihodinový časový posun. Před středeční generálkou tak národní mužstvo čeká pouze jeden trénink.

„Aklimatizace je hrozně individuální, každý hráč se s tím vyrovnává jinak. Ale 95 procent kluků v kádru má tolik zkušeností s létáním a časovými posuny, že vědí, kdy se mají vyspat, aby se dokázali připravit na úterní trénink.“

Čeští hokejisté těsně porazili Rusy a vědí, že za mořem nebudou favority: