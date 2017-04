Paříž láká podobně jako Praha. Hokejové MS bude plné hvězd

Do médií to neřeknou, ale v zákulisí kanadské hokejové hvězdy rády vzpomínají na to, jak pěkné tři týdny prožily v Praze během mistrovství světa v roce 2015. A nejen na ledě, kde Sidney Crosby, Claude Giroux, Brent Burns a další vybojovali titul světových šampionů, ale i při procházkách u Vltavy a chutných večeřích s vyhlášeným pivem v malebných hospodách na Starém Městě.

„Oběd s týmem na lodi, parádní zážitek. Praha je nádherné město. Centrum je prostě kouzelné. Všude, kam přijdete, je cítit kus historie. Tajemné uličky, krásné scenerie. Je to opravdu jedno z nejkrásnějších měst světa,“ vyprávěl před dvěma lety v MF DNES útočník Jason Spezza. „Samozřejmě je příjemné bydlet dva týdny ve městě, ve kterém je toho tolik k vidění.“

Podobně atraktivní a ještě o kousek slavnější destinaci nabízí i dějiště letošního mistrovství světa, které začíná 5. května. Reprezentace Česka, Kanady, Finska a dalších zemí odehrají skupinu v Paříži a na bitvy o medaile se přesunou do Kolína nad Rýnem. Příjemné destinace, vynikající kuchyně, světoznámé památky. I to může být důvodem, proč je o letošní mistrovství světa velký zájem. V zámoří i jinde.

Superhvězda Patrick Kane sice po vyřazení Chicaga v prvním kole Stanley Cupu nakonec nepřiletí, i tak však USA postaví nejsilnější výběr za poslední léta, v jehož středu budou zářit Johnny Gaudreau (Calgary), Jack Eichel (Buffalo) nebo detroitský brankář Jimmy Howard.

Kanada přiveze početnou suitu hráčů Philadelphia Flyers v čele s dvojicí Claude Giroux–Wayne Simmonds. A k tomu další esa: Nathan MacKinnon, Matt Duchene (oba Colorado), Ryan O’Reilly (Buffalo). Ruským tahounem budou Nikita Kučerov z Tampy a Artěmij Panarin z Chicaga.

Švédové představí už o víkendu na turnaji Carlson Hockey Games v Českých Budějovicích třeba Gabriela Landeskoga (Colorado) nebo Victora Hedmana (Tampa Bay), kandidáta na Norris Trophy pro nejlepšího beka NHL. V nominaci mají 11 hokejistů ze zámoří.

Pozadu nezůstávají ani Češi s Jakubem Voráčkem (Philadelphia), Tomášem Plekancem (Montreal), Davidem Pastrňákem (Boston) a detroitským brankářem Petrem Mrázkem. Zadák Radko Gudas z Flyers bude reprezentovat i přesto, že nedávno utrpěl otřes mozku a narodil se mu syn.

Takový zájem musí vedení české reprezentace těšit. I když kouč Josef Jandač varuje: „Tým není vždycky o jménech. Podstatné je, jak se dá mužstvo dohromady a jak drží pospolu.“

Atraktivitu šampionátu zvyšuje i fakt, že NHL zavřela bránu k cestě na olympijský turnaj, jenž se bude hrát příští rok v jihokorejském Pchjongčchangu. Pokud se to ještě nezmění – a ta šance je minimální – zůstane až do příštího Světového poháru (pravděpodobně v roce 2020) největší mezinárodní událostí mistrovství světa.

I proto se letos bude na co dívat.