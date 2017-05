Jandač: Povedl se nám až neuvěřitelný obrat. A Voras si teď vorazí

Trenére, jak jste vnímal divoký začátek utkání?

Nebylo to příjemné pro nikoho. Byli jsme opaření. Nevím, jestli to bylo špatnou koncentrací. Dělali jsme chyby, góly se podobaly. Útočníci nám špatně blokovali střely, zatímco Finové měli předbrankový prostor dobrý, my si špatně rozebírali hráče. Nebyl to dobrý začátek. Cením si toho, že se po takovém vývoji mužstvo zmobilizovalo, zabojovalo a dokázalo na penalty vyhrát.

Neuvažovali jste o vystřídání brankáře Mrázka? Za góly nemohl, ale zároveň to mohl být impuls pro tým.

Neuvažovali, nebyly to jeho chyby. Byly to chyby hráčů ve hře. A trpělivost se nám vyplatila, protože nás v závěru podržel.

Z čeho chyby pramenily? Hráli jste špatně, nebo Finové předvedli skvělý nástup?

Vždycky je to souběh obou věci najednou. Mohli být připravení, jak chtěli. Ale vždy je to o tom, co vám soupeř dovolí. A my jsme jim dovolili dost. Jsem přesvědčený o tom, že po zápase s Francií byli daleko víc koncentrovanější, nabuzení do hry. Vyšel jim dobře začátek, což byla voda na jejich mlýn. Finové hrají výborně do obrany. Jsou schopni stát ve středním pásmu a trpělivě čekat na jeden dva góly. A pak to ubránit. Takhle hráli loňské mistrovství světa, takhle hráli celý rok v Euro Hockey Tour. Mají výborně zorganizovanou obranu. Když vedou, je to pro nim těžké. Naštěstí pro nás jsme se za stavu 0:3 nepoložili a udělali až neuvěřitelný obrat.

Jak těžké to za stavu 0:3 bylo?

Jednoduché to není pro nikoho. Ale cítili jsme, že to mužstvo bojuje. Ve druhé třetině jsme se snažili, jenže měli jsme jen šest střel na branku. Oni nám toho strašně moc zblokovali, moc jsme toho na bránu nedostali. Až ve třetí třetině jsme se díky proměněné přesilovce dostali do hry. Ke konci, když už jsme se chystali na power-play, tak se nám to podařilo otočit jako nedávno Anaheimu v NHL.

Neměl jste černé myšlenky, že to nevyjde?

Snažil jsem se koncentrovat na hru. Snažili jsme se kluky zvednout. Mám výhodu, že je tam Venca Prospal, toho je plná střídačka, takže mám víc klidu na ten koučink. On to tam nahecoval. Prohrávali jsme s Finy v Budějovicích, otočili jsme to. Teď taky. Jsme za to rádi, byla to asi dobrá show pro diváky. Ale máme vztyčený prst, že jsme zápas špatně rozehráli.

Jak složité bylo najít po odstoupení kapitána Voráčka složení lajn?

Mixovali jsme s tím, zkoušeli něco udělat. Nakonec to vyšlo. Někdy máte šťastnou ruku. Zase bych to neviděl, že to byl kouzelnický prvek.

Smutný zápas prožil obránce Kundrátek. V první třetině odehrál 46 vteřin, byl u dvou gólů.

Proto jsme ho stáhli. Věřím ale, že se zmobilizuje a připraví se na další zápasy.

Co říkáte na Robina Hanzla, jak s bravurou proměňuje nájezdy?

On je takový. Na něm ani nevidíte emoce. Je pořád stejný, dá gól, ani se neusměje. Má pořád tu zápasovou soustředěnou tvář, i když se nehraje. Na penalty je šikovný i v lize. Loni nám tu roli plnil Lukáš Kašpar. Bylo by ale dobré, aby se na penalty přidali i další kluci.

Jak je na tom Jakub Voráček, který nedohrál?

Zprávy zatím nemáme. Necítil se dobře, tak jsme ho stáhli a nechtěli ho zbytečně přetahovat. Je začátek turnaje. Máme dva dny volno, tak si Voras vorazí a uvidíme.