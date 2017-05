Nepanikařili jsme a věřili jeden v druhého, popsali Kanaďané obrat

Do třetí třetiny šli s dvougólovým mankem, ještě pět minut před koncem prohrávali. Přesto zápas famózně otočili a po výhře 4:2 budou znovu bojovat o zlato.

Hokejisté Kanady znovu podali důkaz o tom, že se jen tak nevzdávají. Ve třetí třetině si vytvořili trvalý nápor, do té doby velmi dobře hrající sbornou přestříleli 19:5.

Obrovská síla v soubojích, vůle k obratu, touha mít puk jen pro sebe a tlak do branky v zakončení - to všechno vyrobilo buldozer, který zválcoval i do té doby velmi dobře fungující ruskou obranu s výtečným gólmanem Andrejem Vasilevským za zády.

„„Rusové dali krásné góly, hráli výborně, všechna čest. Ale my jsme se dokázali držet taktiky a ve třetí třetině jsme podali perfektní výkon. Hrát o zlato je velká věc, když na to pomyslím, mám husí kůži. Máme tady skvělý tým a užijeme si to,“ říkal IIHF.com obránce Colton Parayko, jenž pomohl k výhře dvěma asistencemi.

Kanadu zvedl po příchodu z kabiny rychlý gól, který dal už po 17 sekundách třetí třetiny v přesilovce Mark Scheifele.

Pak se strhl zámořský vítr, jenž postupně přerůstal ve vichřici, orkán a nakonec uragán.

„Po druhé přestávce jsme chytili jiskru. Potřebovali jsme impuls, ať už nějaký tlak, nebo gól. Rychle jsme ho dali a spadlo to z nás,“ popsal na oficiálních stránkách MS O’Reilly.

„Dobré bylo, že jsme nepanikařili; pořád bylo 20 minut do konce a my jsme věřili jeden v druhého. Přidali jsme, začali vyhrávat souboje. Zvedli jsme hlavy a dokázali je přehrát.“

V čase 55:07 vyrovnal Nathan MacKinnon a po další minutě a 51 sekundách hry dal O’Reilly rozhodující gól. Výhru pak ještě pojistil do prázdné branky Sean Couturier.

„Stáli jsme zády ke zdi a neměli kam uhnout. Ale dokázali jsme se sebrat, vrátit se ke své hře a parádně to otočit. Všichni to viděli, ukázali jsme velkou sílu, bylo to parádní,“ radoval se podle IIHF.com kanadský brankář Calvin Pickard.

„Zvládli jsme to a jsme v dobré situaci,“ doplnil ho forvard Jeff Skinner. „Ale ve finále musíme mít lepší start. Ať už v něm bude kdokoliv, půjde o pořádně kvalitní tým, takže to znovu bude velká výzva.“