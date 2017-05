Myslím, že se dáme dohromady, burcuje útočník Řepík po porážce

Co bylo špatně?

O kvalitách Švýcarů jsme věděli, ale základ byl, že se nedařilo dostat střely až k nim na bránu. Hodně puků zblokovali, tím pádem jsme se nedostali do souvislejšího tlaku.

Ve čtvrtfinále vás čeká Rusko, nebo Američané. Co na to říkáte?

Když chceme vyhrát, tak se musí porazit každý. Bude to obrovsky těžké, ale to jsme věděli. Oba týmy mají výborné hráče, budeme se na to muset připravit mentálně, abychom podali co nejlepší výkon. Možná nejlepší na turnaji.

Překvapili vás Američané, že s tak mladým týmem vyhráli německou skupinu?

Neměl jsem možnost je vidět, nevím, kolik přivezli kluků z univerzit, každopádně mají dost hráčů z NHL a u nich je jedno, jestli jim je osmnáct let. Když hrají NHL, tak jde o obrovsky kvalitní hráče. USA mají dobrý tým, to samé Švédové a Rusové. My jsme ani nekalkulovali, na koho bychom chtěli jít.

Věříte si na Rusy?

Máme s nimi zkušenosti z turnaje v Českých Budějovicích, který jsme hráli těsně před mistrovstvím. Sehráli jsme s nimi dobré utkání a tým se jim od té doby moc nezměnil, protože nepřijelo moc hráčů ze zámoří. Víme, že proti nim můžeme podat dobrý výkon. Nevím, jestli budeme hrát v Paříži, nebo Kolíně, kde mají velkou podporu fanoušků, ale věřím, že by přijelo i hodně našich.

Co musíte udělat teď?

Musíme se zvednout. Něco si řekneme v kabině, zapomeneme na prohru se Švýcarskem a připravíme se.

Byla by nevýhoda, kdybyste se na čtvrtfinále museli stěhovat do Kolína nad Rýnem?

Myslím, nebo spíš doufám, že by to nic neovlivnilo. Američani se loni museli na čtvrtfinále stěhovat z Petrohradu do Moskvy a potom nás nakonec porazili. Dneska je každý zvyklý cestovat den před zápasem. Když budeme muset jet, tak v Paříži ráno dobře potrénujeme a odpoledne se tam vydáme pravděpodobně vlakem. Dobře se najíme a připravíme a půjdeme do toho s tím, že budeme chtít určitě vyhrát.