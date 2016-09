Kdo jednou zkusí NHL, už z ní nechce, říkají beci, co „hledají“ práci

Je tedy Světový pohár pro vás velkou příležitostí ukázat se na trhu?Nakládal: Je. Ale zase není to tak, že oba čekáme na Světový pohár, abychom dostali práci. Jsem s nějakými kluby z NHL kontaktu, tak se tam na mě asi zaměří. A mé výkony mohou ovlivnit i jejich rozhodování.

Jordán: Ani já to nevidím tragicky. Můžeme se teď ukázat, ale většina skautů stejně ví, jací jsme hráči. Jen jsme byli v týmech v nějakých škatulkách a teď možná dostaneme větší prostor ukázat, že na NHL máme.

Vím, že Michal měl nabídky z evropských lig. Ale NHL je pro vás oba asi priorita, že?

N: U mě určitě. A každý, když tu soutěž zkusí, tak tam chce zůstat. Je to nejlepší soutěž na světě. Jak jsem řekl - nějaké kontakty tam jsou, ale ještě se to nedotáhlo do zdárného konce. Když to nedopadne, tak jsou i jiné soutěže. Platí, že všechno špatné je k něčemu dobré.

Hráči bez práce, co jedou na SP Ze 184 hráčů na soupiskách pro Světový pohár hraje v NHL 169. KHL dodala devět hráčů, švýcarská liga jednoho (Romana Červenku) a pět čeká na práci. Kromě Česka jsou dva hokejisté bez angažmá ve Výběru Evropy a jeden ve finském týmu.

Ovšem jste optimista.

N: Jsem. Na druhou stranu dokud člověk nemá podepsáno, tak si nemůže být jistý ničím. Zase tolik to neřeším, užil jsem si léto, byl jsem s rodinou, hokej dal do pozadí. Teď všechny myšlenky míří na Světový pohár. Já si na NHL věřím, ale kolikrát člověk nemůže ovlivnit, jak jednání dopadnou.

J: I já bych tam chtěl zůstat. Odešel jsem z Evropy brzy, přes juniorku a farmu se dostal do NHL. Jak říkal Kuba, když to jednou zkusíte, těžko se odsud odchází. Šance na novou smlouvu nějaká je. Světový pohár je pro nás plus. Ale hokej je takový, že můžete jít na rok dva do Evropy, a když se vám bude dařit, tak není nikde napsáno, že nemůžete být za rok zpátky. Všude jsou skauti, kteří vás sledují.

Zbyněk Michálek před pár dny kritizoval stav českých obránců. Proč je podle vás v NHL teď tak málo tuzemských beků?

N: Je trend, že dostávají šanci mladí hráči. Když se podíváte na Výběr Severní Ameriky do 23 let, co bude hrát na Světovém poháru, tak je to našlapaný tým. Mají z čeho vybírat, to se nedá srovnat s námi. Všichni znají důvody, ale myslím, že to platí obecně v českém sportu. Když se podíváte třeba na fotbal, tak vidíte, že sport v Česku je v útlumu. Byl jsem v Americe jen jeden rok, ale myslím, že hráči z Evropy to tam mají těžší než kluci z Kanady. Nemyslím, že bychom byli tak špatní, ale je pro nás těžší se mezi ně vůbec dostat.

J: Když jsou hráči nastejno, tak volí Američana, Kanaďana. Kluci z Evropy to mají těžší a pak ne vždy mají trpělivost, aby to skousli a dál věřili, že to vyjde. A volí cestu zpátky do Evropy. Teď je to nějaká smutná etapa českého hokeje a snad se brzy změní. Osmnáctka nedávno vyhrála Memoriál Ivana Hlinky a klidně to může první ročník, který vše zvedne.

Michal Jordán v dresu Caroliny.

Asi i proto, ale slýcháte, česká obrana v Torontu shoří.

N: Jsem realista, a když se podívám na soupisku Kanady či Švédska, tak mají neskutečnou obranu. Nemyslím si ale, že bychom byli jako tým tak špatní, jak říkají. Uvidí se až na ledě. Oni to berou tak, že nemáme tvořivé beky jako byl Marek Židlický, ale on má v NHL každý svou úlohu. Znám spoustu kluků z Česka, kteří byli výborní tvořiví obránci, pak je v Americe předělali na defenzivní. A nemají šanci se z toho dostat. Teď v Torontu přijde šance ukázat, že umíme puky rozehrávat. Že to v sobě máme. Budeme mít motivaci vyvrátit názory lidí.

Jakube, sám jste během pár let hrál v extralize, KHL i NHL. Je zámořská liga opravdu tak jinde?

N: Je. Než jsem šel za moře, tak jsem si říkal, že když kluci vypráví, jak je NHL vesmírná soutěž, jak je to jiné, že přehánějí. Že jsou Amerikou zblblí. Teď se jim musím omluvit, protože měli naprostou pravdu. Byl jsem v pozitivním šoku, když jsem viděl, jaký je to rozdíl oproti KHL. Je to nejlepší soutěž na světě. Jak se dřív říkalo, že jsou tam jen dvě pětky a druhé dvě se plácají, tak to vůbec není pravda. NHL je právem úplně někde jinde než zbytek světa.

J: Hraje se na menším kluzišti, hokej se tam zjednodušil. Hráči, co dřív hráli tvrdě do těla, mizí. Spíš teď musíte mít hokejku pořád na ledě. Být připravený na odraz puku, když vám to pak odskočí, tak jsou najednou na vás dva soupeři a jste pod tlakem. Všichni mladí hráči jsou tak natrénovaní a namakaní, že není náhoda, že už v osmnácti jdou po draftu rovnou do NHL. Posunuli hokej hodně dopředu.