Hokejisté odletěli na šampionát do Paříže s touhou po úspěchu

V Kolíně nad Rýnem, kde turnaj 21. května vyvrcholí, slavili Češi na světovém šampionátu před sedmi lety poslední zlato.

„Nechci tam jet se staženým ocasem, ale ani překypovat bůhvíjakým sebevědomím. Ta síla soupeřů, na které narazíme, bude taky velká. Bude to zajímavé, my se na to těšíme. Ambice samozřejmě máme, ale chceme být při zemi,“ řekl novinářům před odletem trenér českých hokejistů Josef Jandač, který byl u triumfu před sedmi lety jako asistent kouče Vladimíra Růžičky.

Jeho tým vyhrál v generálce na konci minulého týdne Carlson hokejové hry v Českých Budějovicích a v Paříži se může těšit ještě na další dvě výrazné posily do ofenzivy - Tomáše Plekance z Montrealu a Davida Pastrňáka z Bostonu.

„Nechtěl bych tady skákat tři metry vysoko, že jsme vyhráli Carlson Hockey Games. Jsme za to samozřejmě rádi, ale začíná úplně nový turnaj od nuly. Musíme být zdravě nabuzení, ale i pokorní k soupeřům. Mistrovství je něco jiného než turnaje Euro Hockey Tour,“ podotkl Jandač.

„Určité věci se nám ukázaly. Pokud se budeme držet herního plánu, všechno klapne a vyjde, jak má, tak šanci máme stejně jako plno dalších jiných týmů.“ Jandač se vydal do francouzské metropole se svým realizačním týmem a pětadvacítkou hráčů, kterou doplní v dějišti Plekanec s Pastrňákem, po dnešním ranním srazu a následném posledním tréninku v Letňanech.

První trénink v AccorHotels Areně v Paříži mají čeští hokejisté na programu ve čtvrtek a do turnaje vstoupí v pátek od 20:15 proti obhájci titulu Kanadě. „V pátek nám začíná těžký turnaj proti Kanadě, kterou je ale podle mého lepší dostat hned na začátku než potom rozjetou ke konci skupiny nebo ve čtvrtfinále,“ uvedl kapitán Jakub Voráček.

Je mu jasné, že lámat se bude turnaj především na startu play off. „Loni kluci hráli výborně a pak se prohrálo na nájezdy ve čtvrtfinále a je to neúspěch. Musí být trošku štěstí a vůle a musí se sejít okolnosti, aby se uhrál nějaký výsledek,“ dodal Voráček, který stejně jako další útočník Roman Červenka byl u titulu v roce 2010 na turnaji v Mannheimu a Kolíně nad Rýnem.