Rychle a zběsile. Potvrdí se na Světovém poháru hokejová revoluce?

„Slovo ‚zkušenost‘ v naší šatně nezní. Místo toho mluvíme o rychlosti, neunavitelnosti,“ pronesl Todd McLellan, který jako kouč povede Tým Severní Ameriky složený z Kanaďanů a Američanů, jimž na startu turnaje nebude více než 23 let.

Mnohým se nelíbí, že tenhle slepenec spolu s Týmem Evropy až příliš moc ukazuje na to, že zámoří Světový pohár bere hlavně jako show a byznys, nikoli jako pokračovatele legendárních bitev Canada Cupu.

Spojení mladíků by ale mohlo mít následující účel: buď potvrdí, nebo lehce zpochybní nejsilnější trend NHL. „Když nyní přijdou osmnáctiletí kluci, vypadají na pětadvacet let. Jsou silní, sebevědomí; úplně jiní, než jsme byli my. A mají na to hokejově,“ vyprávěl český bek Zbyněk Michálek.

I Tým Severní Ameriky má po mnoha směrech báječný kádr. Nejdřív se netušilo, zda bude mít plnohodnotnou jedničku v brance - a ejhle, Matt Murray mezitím Pittsburghu vychytal Stanley Cup.

V obraně jsou Kanaďan Aaron Ekblad či Američané Seth Jones nebo Shayne Gostisbehere, po nichž by s chutí sáhl i „regulérní“ tým USA.

Hvězdní mladíci na SP Matt Murray

Post: gólman

Věk: 22 let

Klub: Pittsburgh Muž, který letos dovedl Penguins až ke Stanley Cupu. V play-off NHL byl navzdory mládí skvělý.



Aaron Ekblad

Post: obránce

Věk: 20 let

Klub: Florida Spoluhráč Jaromíra Jágra je jediným bekem za posledních deset let, který se stal jedničkou draftu. Mimořádný talent vlétě uzavřel osmiletou smlouvu za 60 milionů dolarů. Matt Murray Aaron Ekblad Connor McDavid Auston Matthews Connor McDavid

Post: útočník

Věk: 19 let

Klub: Edmonton Ofenzivní eso vymykající se zvykům. The Hockey News v něm vidí vítěze bodování NHL příští sezony. Auston Matthews

Post: útočník

Věk: 19 let

Klub: Toronto Jednička letošního draftu. Jiný typ než McDavid, mnohem všestrannější, ale rovněž zcela výjimečný forvard. Na Světový pohár dostal důvěru i bez jediného startu v NHL.

Útok by pak mohl předvádět doslova famózní kousky. Vzývaný Connor McDavid rozhodně není sám, jsou tu i Eichel, Drouin, Larkin, Nugent-Hopkins, Gaudreau či letošní jednička draftu Matthews.

Ten je v kádru bez jediného startu v NHL; to mnoho naznačuje. „Zázrak z Arizony“ bez potíží zvládl rok v nejvyšší švýcarské lize, kde patřil k nejlepším, na mistrovství světa pomohl vyřadit Česko ve čtvrtfinále jako nezpochybnitelný lídr. I takový zkrátka dnešní hokej je. Mládí vpřed! Zpět ani krok!

Členové Týmu Severní Ameriky si mezi sebou zatím přehazují vzájemné pochvaly - podobně bleskově, jako když si vyměňují puk. „Zlomový hráč? Za mě Johnny,“ chválí kouč McLellan útočníka Gaudreaua z Calgary, jenž za 160 zápasů v NHL stihl 143 bodů. Přesilovková komanda Týmu Severní Ameriky se mají stát roznašeči hokejové smrti.

Ale to neznamená, že by neexistovaly otazníky. Ba naopak. „V rámci své generace mají tihle kluci ohromné množství zkušeností,“ věří trenér. Jenže: „Rozdílem je, že soupeři jsou na životním vrcholu. V kariéře byste měli být nejvýše v 26, 27 letech. Do tohoto bodu se moji hráči nedostali.“

Jak z toho ven? McLellan nabízí relativně jednoduchý recept: „Zkrátka chceme být pořád sví.“

Budou ale bezstarostní mladíci psychicky silnější než protřelí mazáci? Nebudou nakonec ve chvílích, kdy půjde o všechno, klíčové právě zkušenosti? Tedy nikoli rychlost, nýbrž schopnost zachovat klid?

Plusem je pro mladíky zámořské kluziště uzpůsobené důrazu a neustálému víření na ledě, možná i rychlejší regenerace než u starších soků. A pak je tu zjištění NHL.com: na základě metodiky používané v baseballu prý hráči bodového vrcholu v hokeji dosahují již ve 24 letech - nikoli o tři roky později, jak se obecně soudí a jak uvedl i kouč McLellan.

Rozdíl prý vzniká proto, že o něco starší hokejisté stráví na ledě víc času, a proto jsou lepší v absolutních hodnotách. V přepočtu na minuty však má vládnout mládí.

Pokud by to Světový pohár potvrdil, revoluce bude ještě rychlejší. A o rychlost jde přece především.