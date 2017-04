Před hokejisty je další test před MS, proti Finům bude chytat Mrázek

„Věřím, že to bude dobré. Na Finy jsme připraveni, budeme mít ještě taktickou poradu. Všichni jsou nadržení. Přijeli noví hráči, takže budeme zkoušet nové taktické varianty. Uvidíme. Do šampionátu je ještě čas, deset dní, což je pro kluky výborné,“ řekl novinářům asistent trenéra Jaroslav Špaček po dnešním tréninku.

Na ledě chyběl útočník Tomáš Filippi, který má zdravotní problémy a odjel na vyšetření do Prahy. Trenéři tak museli změnit plánované složení formací, místo opory Magnitogorsku se do sestavy posunul Lukáš Kašpar, jenž měl původně odpočívat. I s ohledem na vysoký počet hráčů v přípravě to ale nebyl problém.

Předpokládaná česká sestava Mrázek - Gudas, Krejčík, Kundrátek, Kempný, Rutta, Kolář, Šimek, J. Kindl - Voráček, Holík, Červenka - Radil, Jan Kovář, Sekáč - Řepík, Vrána, Birner - Kašpar, Horák, T. Zohorna - Hyka.

V pondělí se do tréninku zapojilo osm nováčků - Michal Kempný, Jakub Kindl, Radko Gudas, Jakub Krejčík, Radim Šimek a útočníci Jakub Voráček, Filippi a Jan Kovář. Až na Filippiho budou všichni hrát.

„Hned bylo vidět, že nasazení je jiné trošku jiné než na trénincích před zápasy proti Norsku a Německu. Hráči vidí, jak se má pracovat, a věřím, že se to opět posune o level výše,“ uvedl Špaček a poukázal zejména na kvalitu hráčů z NHL v čele s Voráčkem. Čtveřice nových hráčů by měla vytvořit elitní přesilovkovou formaci, budou v ní obránci Kempný s Ruttou a útočníci Voráček, Kovář a Červenka.

Český tým se s Finskem utkal naposledy v únoru v Göteborgu a vyhrál jednoznačně 7:1. Podobný výsledek ale Špaček tentokrát neočekává. „Minule jsme je přebruslili a spadly nám tam góly, které jsme ani nečekali. Finové i my jsme změnili sestavu a pořád je to příprava. Samozřejmě, že bychom chtěli, aby to tak opět vypadalo, ale spíše si musíme zkoušet varianty a připravit se na příští týden,“ podotkl jeden z asistentů Josefa Jandače.

Zápas začne v Budvar areně v 18:30, na iDNES.cz budete moci sledovat podrobnou on-line reportáž minutu po minutě.