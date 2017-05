Sága rodu Horáků: Táta hrál na třech šampionátech. Góly ho syn překonal

„Fakt dal táta jen jeden gól? Tak to je dobré, že už jsem před ním,“ usmíval se po utkání. „Snad bude rád i tak. Píšeme si, voláme. Ohledně hokeje komunikujeme. Dával mi nějaké rady. Koneckonců byl to můj velký vzor.“

Romana Horáka seniora však v reprezentačním dresu syn neviděl. Byl ještě v batolecím věku, videonahrávky ho minuly. Ale jeho ligovou kariéru vnímal. Přál si být jako on.

Jsou to dva roky, co se 25letý útočník skutečně poprvé objevil v seniorské reprezentaci. Předtím se pět let „skrýval“ v zámoří. Nejdřív juniorka, pak i NHL. Zprvu se zdálo, že ve slavné lize zaujme, už ve dvaceti mu v nováčkovské sezoně Calgary dovolilo slušných 61 zápasů. Jenže pak už to bylo méně a méně.

Vyprosil si výměnu, ovšem i v Edmontonu byl hlavně „farmářem“. „Bylo to z bláta do louže,“ říkal.

Buldok před brankou

A tak se rozhodl pro návrat do Evropy. „Zkusím jinou cestu – a uvidíme,“ vyprávěl. „Než být na farmě, to je lepší jít do ruské KHL. Získám další zkušenosti a hlavně budu pravidelně hrát.“

Navíc měl přání: zahrát si v reprezentaci jako otec, třeba se i jednou probít na mistrovství, kam je z ruského Podolsku blíž než z farmy v NHL. Letos se dočkal. Hrál pravidelně turnaje Euro Hockey Tour. Prošel si celou přípravou před mistrovstvím, v Budějovicích si střihl mače před otcem i dědou a přál si: „Byl by sen se do Paříže dostat.“

Splnil se. A byť se v Paříži obvykle krčí ve čtvrté formaci, v přesilovce má výjimečné postavení. Cloní před brankou v elitním komandu, ve kterém jsou Voráček, Pastrňák, Plekanec a Šimek. Zařadil ho tam trenér Jandač, protože se nebojí dostat ránu. „Je pro mě samozřejmě čest hrát s takovými esy, jako je Voras, Pleky. I v Rusku cloním před brankou, takže se v té pozici cítím dobře. A kluci to umějí sehrát tak, že to občas vyjde na mě.“

Trefil se v ní už v úchvatném mači proti Finsku, právě jeho gól nastartoval ve třetí třetině obrat. V pátek v početní výhodě přidal další, byť zprvu byl o něj okraden. Jeho rána totiž letěla do kamery v brance, hned se odrazila ven a rozhodčí si gólu nepovšimli.

Češi sice přece jen za chvíli gól vstřelili, jenže videorozhodčí upozornil, že 2:0 to mělo být už po ráně Horáka. A tak se vracel čas.

„Myslel jsem si, že to šlo do branky, ale při té střele jsem bohužel dostal ránu a neviděl to stoprocentně. Nikdo se neradoval,“ popisoval.

Kouč Jandač však na střídačce v duchu nadával: „Jak je možné v této situaci nedat?“ Pak ho ovšem jeho asistent Prospal i útočník Pastrňák utvrzovali, že gól bude platit.

Horákův otec býval šikula na buly, konstruktivní hráč s přehledem a spoustou přihrávek. Pro novináře však pro změnu ne příliš hovorný respondent.

To jeho syn je v mnohém jiný. Spíš buldočí typ s kanadskou náturou. „Hokej byl za tátových časů jiný, ale všechno, co mi radí, si beru k srdci,“ vyprávěl před dvěma lety, když se poprvé ocitl v reprezentaci. Po pátku od něj čeká chválu.

Zaslouží si ji – především za první třetinu – i celý český tým. Vstup do utkání byl totiž diametrálně odlišný než o den dřív proti Norsku.

Skvělý pohyb, důraz. I Horák popisoval: „Dali jsme tři rychlé góly, pak si to hlídali. I když druhá a třetí třetina nebyla úplně ideální. Věděli jsme, že se Slovinci dokázali vrátit ze stavu 0:4 do zápasu se Švýcarskem, kontrolovali jsme to.“

Dnes jeho i zbytek čeká odpolední trénink, v neděli od 16.15 pak reprezentace hraje proti Francii (utkání budete moci sledovat v podrobné on-line reportáži).