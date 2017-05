Bratři jdou do boje. Máme se rádi, tvrdí Švédové a Finové. Ale...

Hráli proti sobě ve finále olympiády v Turíně 2006, kde uspělo Švédsko, i ve třech soubojích o světové zlato, v nichž byli o kousek lepší Finové, a tak skóre z těch nejpodstatnějších bitev zní 2:2.

Tohle jsou však jen vrcholy. Od roku 1994 se našly pouze tři další (2009, 2012 a 2015), v nichž by se fanoušci u sousedů nehecovali před velkou vzájemnou přetlačovanou buď na mistrovství světa, olympiádě či Světovém poháru. Jsou si zkrátka souzeni.

Švédsko vs. Finsko Semifinále mistrovství světa začíná v 15:15.

„Vládne mezi námi obrovský respekt,“ řekl o skandinávských derby nejslavnější z Finů Teemu Selänne. „Z našeho pohledu jsou oni tím starším bráchou, a jako mladší sourozenec přece chcete staršího pokaždé přeprat. Vlastně jim trochu závidíme, jak jsou ve sportu obecně úspěšní. Chceme to měnit.“

Selänne si pomohl srovnáním se zámořskou klasikou Kanada vs. USA. I v ní se už zrodila nejedna šarvátka a hvězdy skáčou hlavou proti pukům ochotněji než jindy. Ale pořád jde o vyhecovanou snahu trumfnout geografického a „mentálně spřízněného“ soka. Jako jiný příklad mohou sloužit i duely Česka proti Slovensku - jen s rozdílem, že tradice je mnohem delší.

„Vzpomínám si, že mi bylo pět a koukal jsem na mistrovství světa proti Finům,“ říkal loni na Světovém poháru švédský forvard Carl Hagelin. „Tyhle duely mají lidi u nás doma v paměti. Kvůli nim ze sebe musíme pokaždé dostat to nejlepší. Nemáte potřebu se na ledě pozabíjet, to ne. Ale vždycky jdeme do bitvy. Co nejtvrději to jde.“

Dělení na „staršího“ a „mladšího“ bratra rozhodně bude platit i v sobotu v Kolíně nad Rýnem. Švédové mají fantastický mančaft plný osobností z NHL. Finové připomínali poutníky ztracené ve věčné noci za polárním kruhem, sotva prošli dál... A pak ve čtvrtfinále porazili vítěze druhé skupiny z USA 2:0.

Klasika ožila a favorit ví, že nejen kvůli národní hrdosti Finů je třeba být vážně na pozoru. „Finové mají skvělou hokejovou tradici a hlavně jsou rádi outsidery; tahle role jim vyhovuje,“ řekl švédský kouč Rikard Gronborg a gólmanské eso Henrik Lundqvist dodal: „Museli se vyhrabat ze dna, což je kolikrát ta nejlepší cesta, jak nakonec prožít dobrý turnaj.“

Dosud pro Finy rozhodně dobrý nebyl, tématem číslo jedna byla nesourodost mužstva a pochybnosti, zda vše na lavičce zvládá kouč Lauri Marjamäki. Ale nyní je to - aspoň na chvíli - pryč. A v centru všeho dění je zase letitá hokejová neláska.