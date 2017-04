Hokejová síla ze zámoří. Jak kouč Jandač poskládá nadějný výběr?

První pětka ze zámoří se v sestavě českého týmu ukázala poprvé ve čtvrtečním zápase proti Finsku, ale hodnotit její výkon tak brzy by bylo zkreslující. Přesto se dají určité věci vysledovat.

Tak třeba fakt, že ne všichni mají úplně jisté místo v konečné nominaci pro světový šampionát.

Hovoří známý televizní analytik David Pospíšil: „Jakub Kindl toho v NHL tolik neodehrál, takže má podle mě stejnou pozici jako kluci z extraligy. Musí přesvědčit a jasně říct: Patřím sem a mám fazonu. Vemte mě, nebo budete litovat.“

Jenže Kindl, který sice nebude vyčnívat, ale v defenzívě si odehraje svoje, je spíše výjimkou.

Jeho kolega z obrany Radko Gudas stačil ukázat, že bude hodně platnou posilou. Nejenom díky své tvrdosti, neústupnosti a respektu, který u soupeřů má. V zápase s Finskem se totiž blýskl i výbornou ranou zápěstím, kterou trefil tyčku. „O jeho přínosu lze těžko pochybovat,“ říká Martin Hosták.

Vepředu bude zase údernou útočnou silou Voráček, byť zatím tolik vidět nebyl. Zvlášť když se nabízí varianta, že k němu trenéři dají do jedné formace Tomáše Plekance s Davidem Pastrňákem.

První je hodně zodpovědný dozadu, navíc dokáže rozdávat puky, druhý přesně takového parťáka potřebuje, protože je hravý a kreativní. „Nebál bych se je dát dohromady, byla by to první lajna jako zvon,“ souhlasí Hosták.

Svetry jako poklona prvním šampionům Čeští hokejoví reprezentanti nastoupí v Českých Budějovicích do sobotního zápasu proti Švédsku v netradiční ústroji. První třetinu odehrají domácí hráči v prakticky totožných trikotech, které oblékali jejich předchůdci v roce 1947 na mistrovství světa na pražské Štvanici a v nichž získali zlaté medaile. Poprvé v životě tak budou hrát v pletených svetrech. Poctu šampionům připravili zástupci Českého svazu ledního hokeje

Výhodou českého týmu však je, že se nemusí na borce z NHL vyloženě spoléhat. Už díky chemii některých evropských dvojic. Hodně pravděpodobné se zdá, že Plekanec zůstane s Voráčkem, vedle nich může ovšem zůstat Červenka, jenž byl proti Finům hodně aktivní.

Tím pádem by se Pastrňák přesunul do druhé formace, kde by mohl zapadnout k sehrané dvojce Radil, Kovář. „To je otázka. Ale byla by škoda bourat sehranou trojku Řepík, Vrána, Birner, která má také potenciál táhnout tým,“ tvrdí Hosták.

„Je to o zkoušení – co když si k sobě někdo sedne líp? Sedm zápasů ve skupině je dostatečně dlouhá doba, aby se vypilovala sestava,“ dodává Pospíšil.

Zajímavé bude sledovat, jak se po roce v NHL změnil Michal Kempný. Bek, který byl z Brna i Omsku zvyklý na obrovské herní vytížení, se v Chicagu musel srovnat s tím, že nedostává až tolik prostoru. V tandemu s Kundrátkem však proti Finům působil dobře.

Obecně je pozitivní, že má Česko po letech konstruktivnější obránce, což by mohlo výrazně pomoci útočníkům. K evropským talentům typu Radima Šimka nebo Jakuba Krejčíka teď přibyli ti ze zámoří, kteří se nebojí hrát pod tlakem.

„Tohle je velká výhoda. Proto poslední dva roky hraje národní tým hokej, na který se dá koukat. Je to i díky trenérům, kteří do hráčů hučí, aby se nebáli udělat chybu,“ všímá si Pospíšil.

A brankář Petr Mrázek? Ten sice v Detroitu neprožil nejlepší sezonu a také zápas proti Finsku nezačal nejlépe a dostal dva nešťastné góly, ale hrozně rychle se oklepal a ve zbytku utkání působil jistě. „Pár puků z něj ještě vypadlo, ale jinak to bylo dobré. Musí se sžít s evropskými rozměry hřiště a určitě bude nesporným přínosem,“ je přesvědčený Hosták.