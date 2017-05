Slováky zachránili až Dánové: Smutné, ale spadl nám kámen ze srdce

„Neměli jsme se k tomu ani dostat. Měli jsme předtím vyhrát nějaké zápasy a byl by větší pokoj,“ komentoval situaci pro slovenská média útočník Tomáš Zigo, který přestupuje z mistrovské Bánské Bystrice do Hradce Králové.

V kolínské aréně Slováci vydrželi jenom první třetinu, pak raději odešli do restaurace na dobré jídlo a na kávu. „Já jsem se třeba nedíval vůbec. Byl jsem v napětí, ale nerad sleduju takové zápasy,“ řekl brankář Ján Laco. „Dobrou zprávou je záchrana, ale špatná zpráva je, že jsme vůbec museli čekat na Dány, jak dopadne jejich zápas s Itálií.“

„Byl jsem se na pozvání svazu podívat na zápasech s Rusy a Američany. Vrátil jsem se v dobré víře, že všechno dopadne, jak to dopadlo - že jsme zůstali mezi elitou. A abychom se všichni kompetentní snažili o co nejrychlejší nápravu,“ citovala agentura TASR trenéra Jána Filce, který dovedl Slováky k jedinému titulu mistrů světa v roce 2002 v Göteborgu.

Teď slovenská reprezentace třikrát za sebou nepostoupila do čtvrtfinále a letos se podobně jako v roce 2008 v Kanadě musela zachraňovat mezi elitou. Tedy přesněji řečeno, musela být Dány zachráněna.

„Štěstěna se usmála i na nás a vytrhla nám trn z paty. V opačném případě by byl problém získat se Švédskem bod. V hokeji je možné všechno, ale určitě by to bylo velké riziko a složitá situace,“ myslí si Filc.

„Spadl nám kámen ze srdce, ale máme před sebou ještě těžký duel proti Švédům. Je to pro nás poslední zápas sezony. Musíme do toho dát všechno a pokusit se o dobrý výsledek,“ velí Zigo.

Zkušený gólman Laco z Chomutova, hrdina stříbrného šampionátu z roku 2012, se vyjádřil také k možnému řešení krize. „Před devíti lety jsme se taky zachraňovali a měli jsme neporovnatelně jiné mužstvo i s hráči z NHL. Konkurence na mistrovství světa je obrovská. rozhoduje zápas nebo dva. Každý by měl začít sám u sebe. Myšlení nás všech včetně novinářů a fanoušků bychom měli změnit. Mělo by být víc pozitivní, měli bychom se těšit z malých věcí a nehodnotit jen negativně.“