Česko už je můj druhý domov, říká slovinský obránce Gregorc

„Česko už je můj druhý domov, takže tam víc emocí stoprocentně bude,“ řekl Gregorc, jenž před loňským příchodem do Mountfieldu hrál tři roky za Pardubice.

Slovinsko na MS zatím získalo jen bod za porážku po nájezdech se Švýcarskem. Další tři utkání prohrálo, naposledy ve středu nestačilo na Finsko. Ještě v polovině třetí třetiny byl stav nerozhodný 2:2, nakonec ale Seveřané vyhráli 5:2.

„Je velká škoda, že to nevyšlo. Až do té 50. minuty jsme byli pořád hrozně blízko, mohli jsme Finy dostat aspoň do prodloužení. Ale pak nám tam spadly dva rychlé góly. Nic se neděje, máme ještě tři zápasy a tam musíme bodovat,“ uvedl sedmadvacetiletý bek.

Hlavním cílem Slovinska je udržet se v elitní skupině, v posledních letech pravidelně sestupují a hned postupují. „Každý zápas je pro nás důležitý, i ten s Českem. Bitva o všechno však asi bude proti Bělorusku. Jestli chceme zůstat v elitní skupině, musíme vyhrát,“ řekl Gregorc.

Bělorusko zatím na bodový zisk čeká, oba týmy se utkají v sobotu.