Sparťanský majitel Bříza představil svou vizi. Inspirací je Bohemka a Kometa

Pražská Sparta rozhodně nebyla v kritické situaci, že by ji musel Bříza zachraňovat. Ovšem podnikatel Petr Speychal se možná i kvůli problémům jeho ČKD rozhodl se Sportovním holdingem stáhnout, což musel sparťanský šéf řešit.

Podle oficiálního vyjádření Bříza „zajistil privátní financování“, teď hledá další obchodní partnery a nebrání se vstupu dalších akcionářů do vlastnické struktury extraligového klubu. Po vzoru fotbalových Bohemians by rád jednou zapojil do financování skrze členství také sparťanské příznivce.

Po loňském přestěhování Sparty do O 2 areny tak má jednapadesátiletý manažer za sebou další hektické léto. „Co se mi honí hlavou? Vlastně ani nevím. Mám nabitý den,“ usmál se Bříza během čtvrtečního rozhovoru ve Staroměstské radnici, kde oznámil spolupráci s Billou.

Bylo těžké najít nového sponzora?

Jednání probíhala dlouhodobě. Není jednoduché oslovit a úspěšně dotáhnout jednání s takovou společností, jako je Billa. Ale velmi brzo jsme našli shodu na tématu mládež. Pro Billu bylo pozitivní, že Sparta investuje a věnuje velkou pozornost právě mládeži. Jsem rád, že jsme to dotáhli.

Co bude se starou arénou? Loni Sparta opustila svůj dlouholetý domov u holešovického Výstaviště. Osud legendární Sportovní haly nesoucí název Tipsport Aréna byl nejistý. Plány na vybudování (či rekonstrukce) plnohodnotné hokejové arény padly. Nyní se mluví o tréninkovém centru mládeže, které by nesloužilo pouze hokeji. Teď se řeší, zda by se šlo cestou domolice staré arény, k níž se přiklání Petr Bříza, nebo jestli se bude rekonstruovat původní stavba. To navrhuje část pražskžch zastupitelů. „Tak jako tak Praha tréninkové centrum potřebuje. Vyvíjím v tomto směru aktivitu, začít by se mělo v příštích měsících,“ řekl sparťanský majitel.

Jednal jste ještě s někým jiným?

Najít generálního partnera je práce na mnoho měsíců. Nejde to tak, že si dáme jedno kafe a je to vyřízeno. Jsem rád, že tímto krokem postupně naplňujeme rozpočet. Máme vysoké procento partnerů, kteří s námi zůstávají v časech dobrých i zlých. Každopádně jsme hrdí, že jsme mohli představit tak velkého hráče.

Jak velký podíl na klubovém rozpočtu bude mít Billa?

To je věcí obchodních jednání.

Existovala možnost, že by se generálním partnerem stala společnost Bestsport, která vlastní O 2 arenu?

Máme dobrý kontrakt a dál spolupracujeme. Minulé léto to taky nebylo jednoduché jednání. Při vší úctě, respektu a nostalgii k holešovické aréně to však byl zásadní krok, který dal Spartě úplně jiné možnosti. Jsem rád, že jsme O 2 arenu zabydleli. Když vám slávisté tvrdí, že jsou naštvaní, že tam jsme, ale zároveň musí uznat, že jsme halu zabydleli lépe než oni, je to pocta. Také věřím, že naše spolupráce s O 2 TV (zápasy Sparty a Liberce bude vysílat pouze kanál O 2 Sport) přinese od roku 2018 nové možnosti celé extralize. Potřebujeme dostat klubový život daleko aktivněji do kontaktu s fanoušky.

Co si pod tím představit?

Hodně jezdím po Evropě a poslouchám kolegy. Třeba Švédové neustále zmiňují termíny závazek, identita. My jsme pražský klub, potřebujeme podporu regionu. Každý Pražák, když jde na svůj klub, tak tím svůj klub podporuje. Kometa Brno je příklad, kde identita daného regionu a podpora fanoušků je obrovská. Když prodáte pět a půl tisíce permanentek během několika týdnů, tak do klubové kasy přibudou peníze, které investujete do hráčů. To je jednoduchá rovnice.

Ale Praha je v tomhle ohledu dost specifická, nemyslíte?

Ano, je to velké specifikum Prahy. Není tady jeden klub, na který by byl každý hrdý a byl by reprezentantem. Je jich tady hodně, proto je to samozřejmě těžší i ve vztahu ke sponzorům. Potvrzuje to smutná situace Slavie(má finanční problémy a možná nebude hrát ani první ligu). Věřím, že se to podaří vyřešit.

Zeptám se ještě přímo k extralize. Trenér Jiří Kalous řekl, že věří ve splnění sparťanského snu. Co je tím snem? Titul, že?

To je obligátní otázka. Jednou jsem před sezonou řekl, že chci titul. Jindy jsem byl opatrnější a tvrdil, že chceme hrát dobrý hokej. A byli jsme nařčeni z alibismu. Každý by měl mít na začátku sezony cíl, že pro svůj klub vybojuje titul. Doufám, že to tak mají i naši hráči, nicméně ta cesta je pekelně dlouhá.

Hned začátek cesty může narušit odjezd reprezentačního kouče Kalouse na Světový pohár. Nebo ne?

Nenaruší, od začátku jsme počítali s tím, že ho nahradíme. Zdeněk Moták s Jirkou Veberem mužstvo plnohodnotně převezmou, už si ten model vyzkoušeli během léta.