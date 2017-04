Na turnaj do Budějovic s pěti posilami z NHL, Plekanec dorazí až do Paříže

„S Tomášem jsem mluvil v pondělí večer. Má zájem na turnaj dorazit. Jeho přístup k národnímu mužstvu je příkladný. Sbalí se a přijede. K týmu se přidá v Paříži. O dalších hráčích se ještě jedná,“ uvedl manažer českého týmu Martin Ručinský.

Komplikovaná situace je kolem Davida Pastrňáka, o kterého má trenér Josef Jandač pochopitelně velký zájem. Útočník Bostonu má za sebou vynikající sezonu. V 75 utkáních základní části zaznamenal 70 bodů (34+36). Jeho přínos by byl nesporný. Je však před podpisem nové smlouvy a stále není jasné, jestli projde zdravotní prohlídkou.

„U Pasty je hlavní problém, že nemá smlouvu. Je před podpisem lukrativního kontraktu. Má za sebou úchvatnou sezonu. Teď musí nejdřív projít zdravotní prohlídkou. Určitě by chtěl hrát, ale musí si to rozmyslet, jestli to chce riskovat. Za tři dny si ještě zavoláme a uvidíme, jak to bude cítit,“ prozradil Ručinský.

Méně pravděpodobný vypadá příjezd jeho kolegy z Bostonu Davida Krejčího. Ten v průběhu play-off série s Ottawou utrpěl zranění kolene a poslední dva zápasy nehrál.

„U něj hlavní otázka, jestli vůbec projde zdravotní prohlídkou. V pátek si zavoláme. Oba chuť mají, v první řadě je ale zdraví,“ vrací se Ručinský k oběma bostonským hvězdám.

Končí hráči z AHL

Naopak padlo definitivní rozhodnutí ohledně útočníka Martina Hanzala. Ten podle slov manažera reprezentace má problémy s kyčlí, navíc je před podpisem zřejmě své poslední smlouvy v NHL, proto nedorazí.



Z nejlepší hokejové ligy světa je momentálně ve dvaatřicetičlenném kádru na závěrečný turnaj Euro Hockey Tour brankář Petr Mrázek z Detroitu, obránci Michal Kempný z Chicaga, Jakub Kindl z Floridy a Radko Gudas s útočníkem Jakubem Voráčkem z Philadelphie.

Tým po víkendových zápasech Euro Hockey Challenge v Německu opustili obránci David Musil z Tucsonu, Jan Košťálek z Manitoby, Adam Polášek z Novosibirsku a útočníci Dominik Kubalík z Plzně, Radan Lenc z Mladé Boleslavi a Robert Kousal z Davosu. Turnaj se hraje na jihu Čech od čtvrtka do neděle.